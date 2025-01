Manila Nazzaro è una delle più grandi amiche di Matilde Brandi, donna che sarà protagonista dell’episodio nel weekend di Storie di Donne al Bivio, in programma sabato 11 Gennaio 2025. Manila è sicuramente stata una figura molto importante nella vita di Matilde, una grandissima amica e una donna che ha fatto anche da ‘Cupido’ nei suoi confronti.

Matilde Brandi, chi sono le figlie Aurora e Sofia / "A volte sbagliamo ma...", la splendida dedica alla donna

Dopo la luna storia d’amore con l’oramai ex Marco Costantini (tra l’altro padre delle sue due figlie) la donna è ora legata al noto manager Francesco Tafanelli. Negli ultimi mesi tra le altre cose si parla di matrimonio, e l’uomo è fondamentale nella vita della donna. Matilde ha parlato di come ha conosciuto il compagno ai microfoni del settimanale Nuovo:

Fabrizio Cassata, chi è il marito Justine Mattera/ La showgirl:"la cosa a cui tengo di più è la mia famiglia"

“Eravamo entrambi ad un evento dedicato al wedding a Bari e lui mi ha portato i saluti di Manila, dandomi un bacio da parte sua. Dopo due settimane sempre Manila mi ha scritto che Francesco era a Roma, lei non poteva venire e siamo andati noi due a pranzo insieme. Ho scoperto che mi aveva scritto e io non gli avevo risposto, lui mi ha stregato” e Manila e Matilde per diverso tempo hanno scherzato sul ruolo di cupido della donna. Eppure le due grandi amiche sembrano stare vivendo un momento piuttosto difficile.

Manila Nazzaro e le difficoltà nell’amicizia con Matilde Brandi

Sono state grandi amiche per diversi anni ma ora vivono un momento piuttosto difficile, anche se non si conosce bene il motivo delle loro difficoltà. Manila e Matilde hanno una grande amicizia: durante L’Isola dei Famosi di qualche tempo fa Manila portò il bouquet a Matilde e le due apparvero molto coinvolte e in ottimi rapporti.

Lory Del Santo, chi è e come è morto il figlio Conor Clapton/ "Il destino a volte è fatto di pochi secondi"

Nel corso di una recente apparizione a Citofonare su Rai2 Matilde Brandi – insieme a Milena Miconi – ha parlato anche di Manila Nazzaro e del fatto che recentemente il loro rapporto ha vissuto particolari vicissitudini e difficoltà. Le due non si sentono più come un tempo, appaiono distanti anche se non c’è un motivo ufficiale su questa presunta lite. I fan delle due hanno però cominciato a chiedersi i motivi.

Da un lato in molti hanno parlato di divergenze dal punto di vista lavorativo, poi c’è chi invece parla di situazioni personale che ancora devono emergere. Alcune persone sui social hanno invece sottolineato che sembra che Manila Nazzaro – dopo il matrimonio con Stefano Oradei – abbia deciso di chiudere i rapporti con le amiche, per motivi però ignoti. Quel che è certo è che i rapporti tra le due sono più tesi e diversi da un tempo.