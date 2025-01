Matilde Brandi e il matrimonio: quando si sposerà con Francesco Tafanelli

Grandi notizie per la celebre showgirl e attrice Matilde Brandi, l’ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei famosi si sposerà con Francesco Tafanelli, suo attuale compagno con il quale condivide da qualche anno la vita. I due avrebbero deciso di convolare a nozze e nel corso del suo intervento a Storie di donne al bivio, Matilde Brandi ha svelato anche qualche dettaglio aggiuntivo, con le nozze che saranno celebrate il 26 gennaio 2026, dunque tra poco più di un anno, con l’allestimento che sarà curato da Enzo Miccio. “Faremo una grande festa di amici – dice – molti dei quali hanno tenuto a battesimo il mio amore per Francesco” ha rivelato la showgirl che grazie all’amica del cuore Manila Nazzaro è riuscita a trovare l’amore nella sua vita.

Helena Prestes piange dopo l'addio di Jessica al GF: "Sono triste"/ Zeudi la consola: "Non è colpa tua"

Un piccolo dietrofront rispetto alla data inizialmente prestabilita per le nozze di Matilde Brandi e Francesco Tafanelli, che avevano in programma il matrimonio a novembre in un primo momento.

Matilde Brandi e l’addio all’ex marito Marco Costantini

La vita sentimentale di Matilde Brandi è ufficialmente ripartita dopo la separazione con lo storico marito Marco Costantini, con il quale ha condiviso un pezzo di vita fino al momento in cui hanno deciso di separarsi. Dalla loro storia sono nate le figlie Sofia e Aurora: “Oggi io e Marco siamo sereni, soprattutto per il bene delle nostre ragazze” ha raccontato Matilde Brandi ammettendo di aver ricucito il rapporto con l’ex marito per il bene delle ragazze.

Zeudi Di Palma e Shaila Gatta contro Helena Prestes al GF: "Vero che ha provocato"/ "Doveva chiedere scusa"

E nel frattempo Matilde Brandi ha ritrovato la serenità al fianco di Francesco Tafanelli, che ha definito in alcune occasioni l’uomo della sua vita e con il quale convolerà a nozze nei prossimi mesi, i due avranno ancora un anno di tempo per far sbocciare ancora di più il loro amore, ormai in volo.