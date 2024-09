Maria, com’è nata la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: “È un dono di Dio”

Si è lasciato andare alle lacrime ed alla commozione Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024 pensando alla sua famiglia, alla moglie Carmen Russo ed alla figlia Maria. I due ballerini stanno insieme da quarant’anni e sono una delle coppia più solide e longeve del mondo dello spettacolo. Ed in questi anni non hanno mai nascosto la difficoltà nel diventare genitori. Per anni hanno cercato di aver un figlio ma senza successo fino a che non è arrivata Maria, com’è nata la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo? A rivelarlo è stata la coppia in diverse interviste.

Nel dettaglio, Maria, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è nata con la fecondazione assistita. “Era appena fallito l’ennesimo tentativo di restare incinta” ha rivelato la showgirl per poi aggiungere che nel 2011 lei e il marito sono andati in pellegrinaggio a Medjugorje per raggiungere il luogo dove si dice sia apparsa la Madonna ed infine ha rivelato: “Questa bambina è un dono di Dio. Ho desiderato diventare mamma da sempre, ma non riuscivo ad averlo in modo naturale.” La nascita della piccola ha fatto dimenticare amarezze e delusioni alla coppia coronando finalmente il loro sogno di diventare genitori.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, com’è nata la figlia Maria: cos’è la fecondazione assistita

Maria, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è nata attraverso la fecondazione assistita, cos’è? Il tecnico e completo è Procreazione Medicalmente Assistita (che viene abbreviato con l’acronimo PMA). Tale pratica comprende una serie di procedure mirate ad agevolare il concepimento in situazioni in cui la gravidanza spontanea sia improbabile o estremamente difficile, o quando altre opzioni terapeutiche, come trattamenti farmacologici o chirurgici, non siano efficaci. Senza scendere troppo nei dettagli medici e tecnici, tali tecniche variano da quelle più invasive a quelli meno invasive.