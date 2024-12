L’aria natalizia irrompe al Grande Fratello 2024 e in vista della puntata di questa sera potrebbero arrivare sorprese speciali per i concorrenti. Amici, persone care, affetti sinceri; saranno loro forse il dono per questo periodo all’insegna della condivisione e per Helena Prestes potrebbe arrivare una visita speciale. Spesso si è raccontata nel merito del suo vissuto difficile, sottolineando quanto insieme alle sorelle – Mariana e Livia – abbia dovuto rimboccarsi le maniche fin da giovanissima togliendo anche spazio all’affetto e all’amore che spesso riguarda proprio il nucleo familiare.

“Sono uscita di casa a 14 anni e da lì ho cominciato a vivere da sola; con le mie sorelle dovevamo sempre correre, abbiamo vissuto la povertà più che la fame…”. Raccontava così Helena Prestes le difficoltà vissute in gioventù, condivise con le sorelle Mariana e Livia. Chissà che l’occasione di questa sera al Grande Fratello 2024 non possa servire l’assist per un ricongiungimento che non potrebbe che essere oltremodo toccante ed emozionante.

Mariana, sorella di Helena Prestes: “Felice del suo percorso al Grande Fratello 2024…”.

Ma chi sono Mariana e Livia, sorelle di Helena Prestes al Grande Fratello 2024? Su di loro sono poche le informazioni dal punto di vista privato ma invece più corpose sono le nozioni che riguardano la professione. La sorella maggiore è una nota blogger e modella, la seconda delle sorelle di Helena Prestes è invece una nota attrice, protagonista a teatro nella sua terra d’origine, San Paolo.

Tra l’altro, proprio qualche giorno fa – intervistata nel programma radiofonico ‘Non succederà più’ – Mariana, prima delle sorelle di Helena Prestes, ha commentato proprio il percorso della concorrente al Grande Fratello 2024: “La sua avventura mi piace, per lei i sentimenti non sono un gioco, è super sincera. Innamorata di Lorenzo? Non credo, è onesta e leale con tutti ed è rispettosa del suo rapporto con Shaila”.

