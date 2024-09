La grande attrice Marina Suma, ha spopolato in numerosi film commedia italiani durante gli anni ’80, poi ad un certo punto è sparita. Una scomparsa a cui non sa dare un perchè nemmeno la stessa Marina Suma, intervistata nella giornata di ieri dai microfoni de Il Fatto Quotidiano. L’attrice napoletana classe 1959, racconta di aver sofferto a livello psicologico di questa “estromissione”, anche perchè da un momento all’altro è passata appunto dal lavorare continuamente davanti alla macchina da presa, alla sparizione.

Marina Suma non si è però pianta addosso, ed ha iniziato a dedicarsi ad altro, a cominciare allo studio della recitazione e della dizione, restando quindi sempre nell’ambito cinematografico. Quel periodo Marina Suma lo ricorda come traumatico ma anche “straordinario”, avendo vissuto a fianco di personaggi del grande schermo che secondo la stessa non esistono più. Tutto iniziò appunto negli anni ’80, con la pellicola cult “Sapore di mare”, tornato al cinema durante la scorsa estate per celebrare quello straordinario film ma tirato a lucido, in 4K e con colori inediti.

MARINA SUMA, “JERRY CALA’ NON MI HA MAI CHIAMATA

Fu proprio quel film, racconta Marina Suma definendolo un “totem”, a permetterle di farsi conoscere, ricordando in particolare come le persone menzionano spesso e volentieri la scena finale, quando la stessa Suma e Jerry Calà si rincontrano anni dopo. Peccato però che, il buon Jerry “Non mi abbia mai invitato ad una serata”, ricorda ancora l’attrice parlando con Il Fatto Quotidiano, nonostante i veri protagonisti di quel film fossero proprio loro due.

Ma l’attore veneto non è l’unico a non aver mai più richiamato Marina Suma, visto che lo stesso fecero i Vanzina: “Come mai? Non lo so”. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha quindi chiesto alla sua interlocutrice se si sia data delle colpe per questa vicenda e lei replica dicendo che probabilmente non ha mai fatto “salotto”, ne tanto meno ha mano scu*ettato davanti alle scrivanie, o ha avuto degli appoggi politici. Aggiunge comunque “forse” quindi non è certo che se avesse fatto ciò che non ha fatto, sarebbe stata richiamata.

MARINA SUMA, LE FOTO DI PLAYBOY E I CORTEGGIAMENTI

Nel corso della sua carriera Marina Suma ha posato anche per varie foto di nudo, fra cui la copertina di Playboy, e all’epoca, soprattutto negli anni ’70 e ’80, molte attrici e cantanti sono passate dallo storico magazine a stelle e strisce vietato ai minori. L’attrice racconta di aver conservato tutto ciò che è uscito su di lei, anche i giornali sportivi, aggiungendo inoltre di piacersi di più dopo i 40 anni che prima, visto che fino a quell’età “non ero convinta”, mentre sulle scene di se*so girati con gli altri attori nessun imbarazzo, soprattutto se girate bene in quanto importanti per meglio far capire una storia d’amore.

Ma oggi Marina Suma è innamorata? Bocca cucita a riguardo ma la 65enne artista ammette che i ragazzi di oggi la corteggiano, ma solamente via smartphone, con messaggi o sui social, cosa che ovviamente a lei non piace in quanto non vi è più nessuno che ti parla di persona, magari guardandoti negli occhi e facendoti i complimenti.