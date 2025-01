Il 7 luglio del 2023 Rosanna Lambertucci ha sposato il suo nuovo marito, Mario di Cosmo. Dopo il grande dolore della morte di Alberto Amodei, ex coiniuge morto per un tumore all’esofago, la conduttrice e nutrizionista ha ritrovato la felicità. Lui, casertano di origine, è più giovane di lei che nel 2025 ha 79 anni. Classe 1961, Mario Di Cormo è un imprenditore e non solo, dato che ha avuto anche un passato in politica come assistente di Emiddio Novi, parlamentare deceduto nel 2018.

Mario Di Cosmo e Rosanna Lambertucci si conoscono ormai da diversi anni e si sono fidanzati nel 2015, un anno dopo la morte dell’ex marito. La conduttrice ha ben 15 anni più di lui ma la coppia è la dimostrazione che l’età è solo un numero dato che l’amore tra i due continua a gonfie vele. A differenza della moglie, Mario Di Cosmo vive una vita lontano dalle telecamere ed è molto geloso della sua privacy. I due si sono sposati dopo una lunga storia d’amore lontana dai riflettori a Sabaudia, nel celebre Santuario Madonna della Sorresca.

Mario Di Cosmo e Rosanna Lambertucci si sono sposati con una grande cerimonia di ben 300 invitati e tra loro anche diversi vip del mondo dello spettacolo. Dopo una vita piena di dolore, la nutrizionista ha dichiarato che il suo nuovo marito le ha restituito “la serenità e la voglia di vivere l’amore con semplicità“. In alcune interviste dopo l’annuncio del matrimonio, la conduttrice ha anche voluto parlare della differenza d’età con il coniuge dicendo di averne inizialmente sofferto. Spesso gli domandava perchè non cercasse una donna che avrebbe potuto darle dei figli, dato l’amore per i bambini di Mario Di Cosmo.

“Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga“, gli aveva risposto l’allora fidanzato e da lì, Rosanna Lambertucci ha capito di essere davvero amata. Non solo, anche la suocera le ha confidato che è stata proprio lei la prima donna a varcare la soglia di casa sua. Oggi i due vivono una vita di passione e di entusiasmo, una nuova pagina del loro cammino. “Il gigante buono“, lo chiama la conduttrice, che ha svelato che è stato proprio il fratello Alberto prima di morire a convincerla a sposare l’imprenditore.