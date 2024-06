Matilde Brandi, contratto a termine all’Isola?/ Luxuria smentisce e sbotta: “Prima di scrivere certe cose…”

Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi e la sorpresa di Manila Nazzaro

Ieri sera l’Isola dei Famosi 2024 ha regalato una puntata ricca di emozioni per Matilde Brandi, in positivo e in negativo. Oltre ad essere stata suo malgrado protagonista di un piccolo incidente hot durante una sfida di gioco contro Alvina, la ballerina a fine puntata è stata anche eliminata definitivamente dal reality ad un passo dalla finalissima in programma mercoledì sera. In mezzo a questo doppio evento, però, per lei è arrivata anche una dolce sorpresa con l’arrivo in Honduras di Manila Nazzaro, una delle sue più care amiche.

Matilde Brandi, sorpresa di Manila Nazzaro all’Isola/ Abito da damigella e bouquet: “Ora il tuo matrimonio”

La showgirl si è da poco sposata e, per rimediare all’assenza dell’amica impegnata in questi mesi in Honduras, le ha portato in dono una foto con le damigelle e il fotomontaggio di Matilde, oltre al vestito lilla che avrebbe dovuto sfoggiare alla cerimonia ed un bouquet, ricreando in qualche modo l’atmosfera del matrimonio. Una sorpresa che ha commosso e non poco Matilde Brandi, ma anticipata da una puntualizzazione di Vladimir Luxuria su alcune insinuazioni circolanti sul conto della naufraga.

Matilde Brandi, video incidente hot all’Isola dei Famosi 2024/ “Non posso continuare con mezzo seno fuori…”

Vladimir Luxuria sbotta contro le insinuazioni su Matilde Brandi: cos’è successo

Prima della sorpresa, infatti, Vladimir Luxuria si è collegata dallo studio con Manila Nazzaro e ha fatto una precisazione in merito ad alcune voci sul conto di Matilde Brandi e del suo contratto all’Isola dei Famosi 2024: “Io vorrei dire una cosa, la voglio dire: fatemi togliere sto sassolino dal decolleté. Molti giornalisti avevano scritto che Matilde aveva un contratto a termine e che sarebbe andata via prima dall’Isola per venire al tuo matrimonio: non è vero, lei è rimasta sull’Isola. Quindi prima di scrivere certe cose, pensateci bene“.



Manila Nazzaro, chi è e marito Stefano Oradei/ Il matrimonio e la clamorosa assenza dell'amica Matilde Brandi

La conduttrice è così sbottata contro le voci, prontamente smentite, circolanti sul conto di Matilde, secondo le quali la naufraga avrebbe dovuto abbandonare anzitempo la trasmissione per poter partecipare al matrimonio di Manila Nazzaro. Voci infondate, considerato che la ballerina è rimasta sull’Isola sino a ieri sera perdendosi dunque l’appuntamento speciale con la cerimonia della sua amica. Anche la stessa Manila ha voluto ringraziare la conduttrice per la puntualizzazione, per poi dare il via alla sorpresa che ha portato le due amiche a riabbracciarsi dopo tanto tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA