Una telenovela degna della serie tv Beautiful, ma ormai protagonista da anni nel mondo del calcio. La storia tra il giocatore Mauro Icardi e la showgirl (e per anni sua agente) Wanda Nara è finita nel peggiore dei modi ed i due si lanciano accusa a vicenda, una storia che sicuramente penalizza soprattutto i figli con i due che ‘si lanciano stracci’ in diretta televisiva, o anche social.

Nelle ultime settimane i due si sono inviati frecciate a vicenda, e sulla coppia era intervenuta anche l’ex moglie di Balde Keita Simona Guatieri, rivelando un flirt tra Keita e Wanda Nara, con tanto di video. La stessa Wanda ha annunciato qualche giorno fa la rottura con il cantante L-Gante, svelando poi che i rapporti con Icardi sono sempre più tesi, talvolta possiamo dire eccessivi.

Nelle ultime ore Icardi è tornato a parlare e lo ha fatto con un lunghissimo post su Instagram. Tanti i temi trattati, la rottura con la donna e le false denunce di Wanda, poi Icardi è svelato il suo nuovo amore, un ‘vecchio amore’ a dire il vero. Ma andiamo a vedere meglio nello specifico con Mauro che stavolta non si è tenuto nulla ed è andato giù davvero durissimo.

Mauro Icardi e il racconto del tradimento di Wanda Nara

Il calciatore ha condiviso un lungo post sui social ed ha dichiarato: “Come tutti sanno non è nel mio stile divulgare qualcosa che riguardi i miei figli, però mi vedo obbligato a rispondere a tutte le bugie crudeli della madre dei miei figli, per non far credere con il mio silenzio alle sue perverse falsità”, comincia cosi un post che si preannuncia durissimo verso l’ormai ex compagna.

In primo luogo Icardi ha ricordato la denuncia della moglie e lo sfratto con la polizia che è intervenuta a casa sua con una denuncia di Wanda di possesso illegale di armi e Mauro ricorda: “Sono stato sfrattato un sabato mattina all’improvviso proprio quando mi ero appena operato al ginocchio, ho avuto false denunce di violenza e di possesso di armi ma la verità è che non avevo armi e non avevo mai fatto violenza a nessuno”.

Icardi poi parla dei tradimenti della moglie non solo a lui ma anche a L-Gante, giovane cantante con il quale Wanda aveva una relazione fino a qualche giorno fa: “Che io sappia anche il suo fidanzato (L-Gante) è stato ingannato quanto me, lei a gennaio 2023 ha incontrato a Dubai un giocatore senegalese (riferimento all’ex compagno di squadra Keita Balde)”. L’uomo ha raccontato che in quell’occasione la donna si presentò solo a fine giornata al compleanno di uno dei suoi figli, era a Dubai con l’amante mentre c’era il compleanno del figlio e lui era presente con Maxi Lopez e il resto della sua famiglia.

Mauro Icardi e China Suarez: chi è la nuova fidanzata

Nel corso del lungo post Icardi ha pubblicato anche una serie di foto con le figlie e con accanto la sua nuova fidanzata, la modella, cantante e attrice Maria Eugenia Suarez, meglio conosciuta in Argentina come China Suarez. La donna è ormai ufficialmente la nuova fiamma del giocatore che ha parlato della donna tornando ad attaccare l’oramai sua ex compagna:

“Dopo 20 giorni senza vedere le sue figlie la prima cosa che fa è manipolarle a tal punto da dirle bugie ed esporle a tanto odio tanto quanto lei ne riversa al fianco della persona che è ad oggi al mio fianco (appunto China Suarez)”. Icardi ha sottolineato che Wanda tende ad usare quindi le figlie di 8 e 9 anni per attaccare lui e la sua nuova compagna.

Infine Mauro ammette: “E’ lei stessa che non accetta di dire la verità alle sue figlie, è stata lei a lasciarmi e a decidere per la separazione, ufficializzando una relazione extraconiugale che durava da oltre 3 anni. Basta bugie per l’amor di Dio, mi fa male il cuore sapendo che la loro madre le manipola psicologicamente”. Icardi conclude spiegando che fortunatamente la verità viene sempre fuori e alla fine trionferà.