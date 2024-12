Al Grande Fratello 2024 è nato un nuovo triangolo amoroso. Dopo Shaila-Lorenzo-Javier e Mariavittoria-Tommaso-Alfonso, questa volta, a portare scompiglio sono state le new entry: Maxime Mbanda e Bernardo Cherubini. Ma chi è la concorrente che ha attirato l’attenzione dei due gieffini? Si tratta di Amanda Lecciso, la sorella di Loredana Lecciso. Il primo a dichiararsi attratto da Amanda è stato Bernardo, che fin dall’inizio non ha nascosto il suo interesse. Alfonso Signorini, durante l’ultima diretta, ha provato a pizzicare i due per capire se ci fosse del tenero, ma Amanda è rimasta vaga, rifilando un elegante ‘palo’ a Bernardo.

Dopo Bernardo, è stato il turno di Maxime Mbanda. Lo sportivo ha infatti ammesso che, tra tutte le ragazze della Casa del Grande Fratello 2024, “chi potrebbe piacermi all’ennesima potenza sia a livello estetico che caratteriale, è Amanda”. Poco dopo, Maxime ha confessato i suoi sentimenti ad Amanda, ma andandoci sempre leggero: “Non ti chiederò di sposarmi, non ti spaventare”. Anche questa volta, Amanda Lecciso ha preferito non sbilanciarsi, mantenendo un atteggiamento piuttosto distaccato. Tuttavia, di fronte alle parole di Maxime, è apparsa visibilmente più imbarazzata rispetto alla dichiarazione di Bernardo.

Grande Fratello 2024: scoppia un nuovo triangolo amoroso tra Amanda, Maxime e Bernardo

Con la dichiarazione di Maxime Mbanda ad Amanda Lecciso, è ufficialmente scoppiato un nuovo triangolo al Grande Fratello 2024. “Ultimamente i rifiuti non mi mancano”, ha scherzato Bernardo Cherubini. Nonostante il ‘palo‘ ricevuto da Amanda, però, Bernardo non vuole ancora arrendersi. Il fratello di Jovanotti sta continuando a corteggiare la donna, lasciandole anche un tenero bigliettino sotto il cuscino. Peccato che, la gieffina, non se ne sarebbe neanche accorta.

Alla luce di tutto ciò, Maxime ha deciso di chiedere a Bernardo il permesso per provarci ufficialmente con Amanda. “Sai, lei ha una marcia in più”, avrebbe detto il rugbista. “Fai quello che vuoi”, ha risposto ironicamente Bernardo. Un botta e risposta che ha dato il via a una nuova dinamica nella Casa. Il comune interesse per Amanda Lecciso, infatti, promette di accendere tensioni tra i due inquilini, richiamando alla memoria le scintille tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Una situazione perfetta per Alfonso Signorini, da sempre appassionato dei triangoli amorosi che animano il reality. Nel frattempo, Amanda continua a restare sulle sue, senza prendere una posizione chiara.

