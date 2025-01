Chi è Melania, la moglie di Donald Trump? Di lei ci sembra di sapere tutto, eppure la sua vita è decisamente lontano dai riflettori, almeno per quanto riguarda l’aspetto privato. Bellissima ed estremamente elegante, si trova ora ad affrontare uno dei momenti più importanti della sua vita, dato che il 20 gennaio 2025 ci sarà l’insediamento del Presidente Donald Trump. Ciò significa che anche per lei ci sarà un imminente trasloco da affrontare, pianificato ormai da qualche settimana dopo la sua vincita.

Donald Trump si trova ad essere Presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, e Melania sta per prepararsi al trasferimento. Le opzioni sono tre: Palm Beach, New York o la Casa Bianca. A svelare dove andrà è proprio la First Lady, che è stata intervistata da Fox News. Qui, ha finalmente confessato i suoi piani per il futuro, poco prima del documentario Prime Video sulla sua vita, che racconterà i segreti inaspettati della sua quotidianità, spesso al centro del Gossip.

Melania Trump sta per tornare al centro di numerose interviste, conferenze, ospitate in televisione e tanti sorrisi (spesso doverosi) durante i tour promozionali. Nell’intervista a Fox News ha anche spiegato alcuni retroscena sul suo nuovo documentario di Prime Video, che secondo le indiscrezioni è costato oltre 40 milioni di dollari. Non solo, ha poi risposto alla domanda più gettonata del momento: dove vivrà Melania dopo l’insediamento di Donald Trump? La First Lady ha confessato di aver scelto la Casa Bianca come residenza principale, una rivelazione scioccante che smonta i rumor sulla sua volontà di restare lontana da New York.

Ebbene, la top model slovena andrà a vivere nella storica White House, seguendo l’iter più classico possibile post insediamento presidenziale. La sua vita verrà di nuovo stravolta: dopo il giuramento di Donald Trump ricomincerà a seguirlo in tutte le sue trasferte, spostandosi nelle diverse residenze: “Sarò alla Casa Bianca. E quando avrò bisogno di essere a New York, sarò a New York“, confessa, “Quando avrò bisogno di essere a Palm Beach, sarò a Palm Beach”. La sua priorità assoluta, confessa a Fox News, sono i figli, essere una brava First Lady e il marito. Non solo, Melania svela anche di avere le valigie pronte e di conoscere bene la casa “speciale” in cui andrà a vivere.