Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi (anche se il padre naturale è un’altra persona) sarà tra le protagoniste della trasmissione Storie di Donne al bivio, in onda nel weekend. Dopo alcune love story con personaggi della tv e non solo come il tronista Lucas e poi con Nico D’Amore la donna ha ritrovato l’amore, questa volta con il compagno Alessio Salata.

Il nuovo fidanzato della nota influencer e figlia d’arte non è avvezzo al mondo della tv ed anzi non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. I due sono usciti allo scoperto per la prima volta in estate con la donna che ha postato alcuni scatti insieme sui propri social. La coppia è apparsa davvero più innamorata che mai e c’è grande curiosità su chi sia l’uomo.

In molti hanno sottolineato che le relazioni di Mercedesz Henger durano sempre piuttosto poco e qualcuno ha fatto anche ironia a riguardo. Ci si augura che stavolta non sia cosi, e i due al momento sono apparsi molto uniti e stanno insieme da circa sei mesi. La ragazza ha postato alcune foto insieme al compagno ed i due giocano e scherzano insieme.

Mercedesz Henger e la rivelazione social con il compagno

Alessio Salata ha 11 anni in meno di Mercedesz Henger ma i due sono molto legati e sui social hanno confermato un’interessante indiscrezioni. Stanno insieme da pochi mesi ma la coppia fa già sul serio e sui social ha annunciato che andrà a vivere insieme in una nuova casa, un’esame di convivenza.

E’ di un paio di mesi fa il post social con i due che presentano la nuova casa: “Stiamo ristrutturando casa nuova”. La donna ha poi proseguito: “Vi sto portando con me in questa nuova avventura che man mano che i lavori procedono si farà sempre più interessante” e Alessio sembra aver cambiato letteralmente la vita della giovane influencer.

E pensare che solo a inizio anno – sempre ospite di storie di Donne al bivio – Mercedesz rivelò di aver in parte perso fiducia negli uomini e nell’amore e invece ora è tutto cambiato. Alessio Salata è entrato a capofitto nella vita della donna ed i due fanno coppia fissa, come possiamo vedere anche attraverso i canali social di Mercedesz, canali da oltre 800 mila follower.