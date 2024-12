Anna Rita Cuparo è la storica moglie di Michele Zarrillo, uno degli ospiti nella trasmissione Bella Festa per Fondazione Telethon, programma che andrà in diretta su Rai1 domenica 22 Dicembre. I due stanno insieme da anni e si sono conosciuti grazie al mondo della televisione, ma andiamo a vedere chi è Anna Rita Cuparo.

L’incontro tra Anna Rita e Michele è piuttosto casuale, di quelli che cambiano la vita e anche per lei è stato cosi. La donna è una violoncellista ed i due si sono incontrati nel 2001 nel corso di una puntata di Domenica In, trasmissione dove lei era li quasi per caso, ha sostituito una collega quel giorno malata ed ha incontrato quello che poi è diventato l’amore della sua vita.

Michele Zarrillo e la moglie Anna Rita hanno oltre 20 anni di differenza, lui è nato nel 1957 e lei nel 1978, i due si conoscono dal 2001 ma si sono sposati solo nel 2020. Il loro rapporto per certi versi è quasi come una favola e più volte in diretta tv Michele ha elogiato e ringraziato pubblicamente la moglie, anche per avergli salvato la vita.

Michele Zarrillo, come la moglie Anna Rita Cuparo lo ha salvato

Nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In il cantautore ha ricordato il giorno dell’infarto nel 2013, la moglie era con lui ed ha avuto un ruolo determinate: “Se non ci fosse stata lei al mio fianco, non avrei chiamato neanche i concorsi. Se lei non avesse avuto questa prontezza credo proprio che io sarei morto”, ha ricordato il cantante di ‘Una rosa blu’.

Michele Zarrillo ha quindi ammesso che lei gli ha salvato la vita, è grazie a lei che l’uomo vive ancora. La coppia ha due figli, Luca nato nel 2010 e Alice, nata invece nel 2012. I due sono davvero molto riservati e raramente troviamo scatti che li vede insieme. Tendono a mantenere il massimo riserbo sia nella vita privata che nel mondo social.

Tra le altre cose Anna Rita Cuparo ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano ‘Nell’estasi o nel fango’, ha ricordato cosi l’uomo. I due si sono sposati in gran segreto, lo rivelò solo tempo fa Michele durante una lunga intervista. I due hanno anche collaborato lavorativamente e Anna Rita ha avuto un importante ruolo in due album dell’artista, Liberosentire del 2003 e L’Alfabeto degli Amanti del 2006.