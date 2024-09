Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci tenta il colpaccio: punta a Chiara Ferragni e Barbara D’Urso

Mancano poche settimane all’inizio di Ballando con le stelle 2024, la prima puntata è prevista per sabato 28 settembre mentre in questi giorni sono stati annunciati quasi tutti i concorrenti con dei video sul profilo ufficiale del programma. Quasi tutti perché in realtà all’appello manca solo uno nome che si preannuncia eclatante e sensazionale di chi si tratta? La domanda è stata posta alla padrona di casa Milly Carlucci in un’intervista concessa a Il messaggero che senza fare nomi si è sbilanciata dichiarando che si tratta di una donna. I nomi più gettonati sono due Chiara Ferragni e Barbara D’Urso. E mentre su quest’ultima la conduttrice non si è esposta sull’imprenditrice digitale ha rivelato di pensare ad un ruolo adatto a lei.

Nel dettaglio, infatti, Milly Carlucci su Chiara Ferragni a Ballando con le stelle 2024 ha ammesso: “È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno” E subito dopo ha aggiunto che potrebbe assegnarle il ruolo di ballerina per una notte, “un ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l’ambiente. Sarebbe perfetto”. E a dare pepe al tutto, poi, c’è il fatto che in giuria c’è Selvaggia Lucarelli. I rapporti tra la giornalista e i Ferragnez non sono mai stati idilliaci e quando è scoppiato lo ‘scandalo Pandoro’ la Lucarelli ha anche scritto un libro inchiesta sull’argomento. Insomma, se realmente Chiara Ferragni accettasse di partecipare a Ballando con le stelle sarebbe interessante un confronto tra i due.

Milly Carlucci si confessa: rapporto con Selvaggia Lucarelli e stoccata a Fiorello

Durante l’intervista a Il Messaggero Milly Carlucci non solo si è sbilanciata molto e non solo sui concorrenti di Ballando con le stelle 2024. In seguito ha detto la sua sul rapporto con Selvaggia Lucarelli, con la quale gli screzi in diretta non sono mai mancati. I rapporti sono “meravigliosi”, ha spiegato: “I rapporti personali non sono messi in ombra dal fatto che ognuno faccia la sua parte in scena. Non lavoreremmo insieme se non ci stimassimo a vicenda. Quando giochi a carte con gli amici, giochi per vincere. Se un amico bara, magari si litiga. Ma non si mette in dubbio l’amicizia di una vita”. Ed infine ha concluso lanciando una frecciata a Fiorello, che invita sempre a partecipare a Ballando: “Tutti gli anni, ma lui non viene, non si espone. Più i personaggi sono grandi e più è difficile tirarli fuori dalla comfort zone.”