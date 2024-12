Mimì Caruso, chi è la finalista di X Factor 2024

Questa sera andrà in onda la tanto attesa finale di X Factor 2024 direttamente dalla cornice mozzafiato di Napoli, il capoluogo campano spalancherà le porte al programma per un evento storico, condotto dalla bravissima Giorgia. E tra i finalisti troveremo ovviamente Mimì Caruso, giovane 17enne della squadra di Manuel Agnelli, arriva da Usmate Velate, si esprime attraverso la musica, ha ascoltato soul e Jazz e spaziatura soul, indie e sfumature di pop, la connessione con gli altri è il suo grande obiettivo grazie alla musica.

Mimù Caruso ha portato il suo inedito Dove si va a X Factor 2024, una canzone che sottolinea una dimensione drammatica e che porta la firma autorevole di Madame, non mancano le grandi citazioni nel brano della cantante:

La sera in Piazza Grande, mi hai visto da distante

Ti sei avvicinato per chiedermi il cellulare

Vuoi portarmi fuori, a vedere le piazze

A conoscere la gente della mia città

No, non sopporto le folle, l’odore del gin tonic

Mimì Caruso e la rivelazione: “Ecco perché dovrei vincere X Factor 2024”

Dopo essere stata ammessa alla fase finale di X Factor, il sogno di Mimì Caruso si è fatto sempre più concreto, dopo aver conquistato tutti ai Bootcamp e agli Home Visit, la cantante si è guadagnata l’accesso alla finalissima, dopo aver vinto il ballottaggio con Francamente, scatenando anche qualche polemica e malumore.

Intervistata da IMusicFan, Mimì Caruso ha commentato così il suo accesso a X Factor 2024, svelando la sua ricetta per essere credibili su un palco come quello di X Factor 2024: “Il segreto è trovare un punto di empatia con la canzone, bisogna avere la consapevolezza che il brano e io siamo connessi, anche se magari non ho vissuto le stesse esperienze. C’è sempre qualcosa che mi richiama alla canzone”. E sul motivo per il quale dovrebbe essere lei a trionfare X Factor, Mimì Caruso si è detta chiara: “Vorrei vincere per cambiare un po’ di cose”.

