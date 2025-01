Francesco Toraldo è l’ex marito dell’attrice Nadia Rinaldi, protagonista nel weekend nella trasmissione Storie di Donne al Bivio. I due hanno avuto una breve storia che è durata qualche anno ed è sfociata nel matrimonio ed hanno una figlia Francesca Romana Toraldo. Proprio lei è stata per diverso tempo motivi di discussione nei rapporti della coppia.

Chi è Alessia Fabiani, la carriera in declino e i flirt/ Il burrascoso divorzio e la morte dell'ex compagno

Durante la sua esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi Nadia Rinaldi ha attaccato pubblicamente il marito affermando di essere troppo distante alla loro figlia. Nel corso della trasmissione Nadia ha raccontato del distacco dell’uomo dalla figlia e dal fatto che teme che possa diventare un giorno un vero e proprio estraneo per lei. Parole a cui l’uomo ha risposto mediante il quotidiano Dipiù.

Mercedesz Henger, chi è il fidanzato Alessio Salata / La differenza di età non incide: un gesto lo dimostra

Dopo questa rottura Nadia ha raccontato: “Ho parlato con lui, la verità è che lui odia il mondo della tv e per questo non vuole partecipare a nessuna trasmissione. Quando ero in Honduras gli ho chiesto di andare a Roma da nostra figlia ma lui non ha voluto”. Una rottura evidente ma i due hanno raccontato di aver sancito una tregua esclusivamente per il bene della figlia.

Nadia Rinaldi e la passione di suo figlio Riccardo: vuole seguire le sue orme

Oltre a Francesca Romana Nadia ha un altro figlio, Riccardo. L’attrice ha avuto questo figlio durante la relazione con il regista Mandolini e nasce nel 2000. Riccardo Mandolini sta provando a seguire le orme dei genitori ed ha una grande passione per il mondo dello spettacolo. Il ragazzo ha raccontato di aver vissuto le sue prime esperienze quando aveva solo 13 anni:

Helena Prestes rientra in casa dopo l'isolamento al Grande Fratello/ Subito lite con Mariavittoria: "Falsa"

“Sin da piccolo ho vissuto i camerini, i teatri ed i set. Sentivo questo ambiente come casa mia e durante l’adolescenza il mio modo di vedere lo spettacolo è cambiato”. Nadia Rinaldi ha raccontato di essersi innamorato di questo lavoro proprio grazie alla madre e al padre e frequenta costantemente i set.

Riccardo Mandolini debutta a 16 anni nel film Al Posto Tuo, insieme ad attori del calibro di Luca Argentero e Ambra Angiolini. Ricordiamo però Riccardo per il ruolo di Damiano nella serie Netflix Baby, serie incentrata sulla vera storia delle baby squillo al Parioli e Riccardo si fa conoscere ed apprezzare in un ruolo chiave nella struttura della serie.