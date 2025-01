Luigi Calcara, il marito di Valerio Scanu, ha detto la sua sulle esibizioni del cantante insieme a Rita Pavone a Ora o Mai Più. Il percorso di Valerio nello show di Marco Liorni non sta andando proprio alla grande: nella prima puntata è arrivato ultimo, e anche sabato scorso, 18 gennaio, la giuria non è stata per niente tenera, piazzandolo di nuovo in fondo alla classifica. A quanto pare, tra Valerio e la sua coach non è ancora scattata quella famosa scintilla. Colpa anche delle assegnazioni finora ricevute dall’ex di Amici, ben lontane dal gusto e dall’identità musicale di Valerio. Il cantante, d’altronde, non ne ha fatto mistero, beccandosi per questo un bel po’ di critiche da parte del web (fan compresi!)

“La mia fanbase mi dava dell’arrogante, saccente. È colpa della mia faccia, vengo da una formazione molto rigida. Se allentassi la mia disciplina, perderei credibilità”, ha ammesso lo stesso Scanu, rispondendo a chi lo critica accusandolo di essere troppo pieno di sé. Da parte sua, Rita Pavone ha voluto chiarire che Valerio non è affatto un ragazzo spocchioso, ma che deve ancora imparare a lasciarsi andare. Nella seconda puntata si sono esibiti con il brano Fortissimo, ma anche questa volta i giudici non hanno risparmiato critiche, con tanto di scontro tra la Pavone e Donatella Rettore.

Valerio Scanu e il gelo con Rita Pavone a Ora o Mai Più: la reazione del marito Luigi Calcara

Ma cosa pensa Luigi Calcara, il marito di Valerio Scanu, del suo percorso a Ora o Mai Più? Luigi continua ovviamente a sostenere il cantante, nonostante le critiche ricevute. Sotto il post pubblicato sull’account ufficiale del programma su Instagram, che mostra il video dell’esibizione di Valerio e Rita Pavone, l’ingegnere ha lasciato alcuni cuori tra i vari commenti degli haters per incoraggiare il marito. Non solo: Luigi non perde occasione per mettere il suo like anche alle card in cui si invita il pubblico a votare per Valerio prima delle puntate, dimostrando il suo tifo sia per il percorso del cantante sia per il duo con la Pavone, nonostante i rumors su un presunto gelo tra i due.

Insieme dal 2020, Luigi e Valerio si sono sposati nel 2023 in Campidoglio e continuano ad essere più uniti che mai. Il marito del vincitore del Festival di Sanremo 2010 sembra essere davvero orgoglioso di Valerio per questa nuova avventura a Ora o Mai Più, arrivata dopo anni difficili nella sua carriera. Ad ogni modo, le indiscrezioni sulle tensioni tra Rita Pavone e Scanu non sembrano placarsi, alimentando la curiosità del pubblico. A questo punto, non resta che attendere la puntata di questa sera, sabato 25 gennaio, per vedere come andrà la loro nuova esibizione e se riusciranno a sorprendere giuria e spettatori.