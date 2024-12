Orietta Berti e il dramma del passato: “Segnata dalla morte di mio padre”

Tra gli artisti che si esibiranno a Capodanno in musica ritroveremo Orietta Berti, la cantante conosciuta anche come L’Usignolo di Cavriago che negli ultimi anni ha fatto breccia anche nel cuore di tantissimi giovani, grazie alle sue canzoni fresche e moderne e alle collaborazioni con giovani artisti. E in svariate occasioni Orietta Berti ha avuto la possibilità di raccontarsi, in una di queste ha parlato di un evento che l’ha profondamente segnata ormai diversi anni fa, la morte del padre: “È stato un trauma per me, non ho più dormito, mia madre mi ha portato da un sacco di medici, mi hanno dato pasticche, pillole, tisane, adesso non prendo più niente e va bene così” le parole della cantante.

Orietta Berti in alcune interviste recenti ha anche confessato di non riuscire a dormire per più di un paio di ore per notte: “La notte sto praticamente sveglia, mi basta dormire un’ora di giorno che passo le notti in bianco, al massimo mi appisolo due ore” ha svelato l’Usignolo di Cavriago.

Orietta Berti e l’amore con il suo Osvaldo: “Non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento”

Nel corso della sua vita Orietta Berti ha praticamente sempre voluto accanto un unico grande uomo, il suo Osvaldo, i due sono infatti uniti da oltre 50 anni di matrimonio, 57 per la precisione, trascorsi sempre insieme, l’uno al fianco dell’altra.

“Abbiamo sempre lavorato assieme, mi portava dappertutto, e sempre con lui; non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava”. Dalla loro storia d’amore sono nati anche i figli Omar e Otis, sui quali Orietta Berti ha detto: “Ho preferito non portarmi dietro i figli ma lasciarli a casa, dove vivevano mia madre e mia suocera, di fatto li hanno allevati loro, i miei figli sentivano più mamme loro che me” le parole della cantante.