Pamela Prati ricorda il caso Mark Caltagirone: “Io messa alla gogna”

La celebre showgirl Pamela Prati, che abbiamo visto due volte nella casa del Grande Fratello negli ultimi anni, è da anni una delle grandi protagoniste del gossip italiano. Il caso Mark Caltagirone qualche anno fa ha sollevato grandi polveroni e dubbi, che hanno suscitato una valanga di emozioni negative in Pamela Prati, in una intervista concessa al Corriere della sera, la showgirl di Ozieri ha rivelato: “Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria, una violenza psicologica terrificante, non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita” la confessione choc di Pamela Prati tornata sul caso che ha stravolto la sua vita.

Inganno o truffa, il filo del caso Mark Caltagirone è sempre stato sottile e mai del tutto chiaro, e Pamela Prati ha pagato a un prezzo psicologico carissimo l’accaduto: “La cosa che mi ferisce di più è che intorno a Roberto Cazzaniga si è formato un cordone di solidarietà, quando è successo a me sono stata messa alla gogna” si è sfogata Pamela Prati tra le colonne del Corriere della sera ricordando di essere stata manipolata da persone che conoscevano le sue difficoltà.

Pamela Prati confessa: “Sono stata manipolata”

La vita di Pamela Prati è sempre stata una sorta di libro, fatta di pagine belle e altre tragiche, con alcuni eventi drammatici che hanno segnato l’esistenza della showgirl di Ozieri. Il caso Mark Caltagirone rappresenta una ferita che non si rimarginerà mai: “Sono stata manipolata da due persone che conoscevano le mie fragilità” ha detto Pamela Prati sottolineando come siano tantissime oggi le persone che finiscono nella sua stessa trappola.

Da quel maledetto abbocco su Instagram in poi, Pamela Prati ha vissuto un calvario del quale ancora oggi paga i danni, ma proprio in virtù della sua esperienza ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica su tali rischi.

