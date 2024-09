Jessica Morlacchi svela perché porta sempre un fazzoletto nel reggiseno al Grande Fratello 2024

Jessica Morlacchi si è imposta sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2024 come una delle protagoniste assolute di questa nuova edizione del reality. L’ex cantante dei Gazosa ha colpito il pubblico per la sua simpatia e autoironia, e in questi giorni ha iniziato a raccontare anche altri aspetti di sé, questa volta più seri.

Jessica Morlacchi attratta da Javier Martinez al Grande Fratello 2024/ "Mi piace ma non mi guarda"(Video)

Molti spettatori della diretta su Mediaset Extra si sono accorti del fatti che la cantante ha sempre con se un fazzoletto, che nasconde nel reggiseno e che tira fuori spesso. Un particolare a cui hanno fatto caso anche alcuni coinquilini che le hanno allora chiesto il perché di questo uso. Jessica ha allora svelato che questo fazzoletto le serve perché respira male, conseguenza dell’intervento di chirurgia estetica fatta al naso.

Jessica Morlacchi si finge hostess per Lorenzo Spolverato/ La gag al Grande Fratello 2024: “Ho 23 anni…”

Jessica Morlacchi si è rifatta il naso: “Poi mi sono operata altre tre volte…”

“Da quando ho rifatto il naso non respiro!”, ha spiegato Jessica Morlacchi, spiegando che l’intervento di chirurgia le ha portato questo problema di respirazione. Come da lei poi spiegato, è un problema “che può capitare e può non capitare.” Così ha aggiunto: “Feci il naso per estetica, avevo il setto nasale largo. Lo volevo piccolino. Sono casi che succedono”. Jessica Morlacchi ha spiegato che, proprio per questo problema, si è poi sottoposta a tre ulteriori interventi: “Il naso è una cosa troppo delicata, mi sono operata tre volte. Il nuovo chirurgo mi ha sistemato, mi ha aiutato dal lavoro vecchio che mi era stato fatto. Vivo così, con il fazzoletto”, ha concluso.