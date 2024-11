Samuel Peron, ecco i motivi che lo hanno portato a lasciare Ballando con le stelle

Per anni è stato uno dei pilastri del cast di professionisti di Ballando con le stelle, eppure Samuel Peron, per l’edizione 2024, ha fatto un passo indietro e ha deciso di lasciare il programma. I fan dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci si sono chiesti sin da subito il motivo di questa grande assenza nella nuova edizione, e di voci non sono mancate.

C’è chi ha parlato di possibili attriti tra Samuel Peron e il cast di Ballando, chi invece ha ritenuto che il ballerino abbia deciso di lasciare il ballo e appendere le scarpette al chiodo per una questione d’età (ha 42 anni). In realtà, Peron ha lasciato il programma di Rai 1 non solo per potersi dedicare anima e corpo alla sua famiglia (il ballerino ha un bambino piccolo), ma anche per fare nuove esperienze televisive. Infatti, lo scorso anno lo abbiamo visto protagonista all’Isola dei Famosi 2023, dove è riuscito a classificarsi secondo.

Samuel Peron nel cast di Ballando dal 2005: il ritorno annunciato da Milly Carlucci

Fatte le sue esperienze televisive, Samuel Peron non ha detto no alla chiamata d’urgenza di Milly Carlucci, ed è quindi tornato nella sua casa televisiva, con tanto di lieto annuncio della conduttrice: “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”, sono state le sue parole.

Ricordiamo che Peron fa parte del cast dei professionisti di Ballando con le stelle dal 2005, che è stata la seconda edizione del talent condotto da Milly Carlucci. In questi anni ha vinto una sola edizione e ha lasciato il programma lo scorso anno, dopo un secondo posto conquistato in coppia con Simona Ventura.