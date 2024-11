Samuel Peron è approdato di nuovo a Ballando con le Stelle dopo l’allontanamento di Angelo Madonia, sarà infatti lui a prendere il suo posto al fianco di Federica Pellegrini. Nella storia del noto programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno non era mai successa una cosa simile, alcune divergenze però hanno reso necessario l’abbandono del ballerino. Gli animi si sono non poco scaldati durante la nona puntata ed è scoppiata una discussione tra Madonia e Selvaggia Lucarelli, un battibecco che ha messo non poco a disagio l’ex nuotatrice dopo la sua esibizione.

A Ballando con le Stelle è tornato un volto noto della trasmissione al posto di Angelo Madonia, tramite un post Rai News ha fatto sapere che in vista della decima puntata Federica Pellegrini sta lavorando intensamente con il nuovo maestro Samuel Peron dopo l’allontanamento del ballerino che l’ha affiancata per nove puntate. Per l’ex campionessa di nuoto sarà una grande sfida ritrovarsi con un nuovo partner proprio quando il programma sta per giungere al termine. Domani sera, sabato 30 novembre 2024, andrà in onda la semifinale la nuova ‘coppia’ dovrà entrare presto in sintonia per affrontare al meglio la gara.

Federica Pellegrini proseguirà il suo percorso a Ballando con le Stelle con Samuel Peron, la reazione del cast

A Ballando con le Stelle Federica Pellegrini sta conquistato moltissimi consensi, puntata dopo puntata si è impegnata sempre di più ed è stata premiata dalla giuria. La scorsa settimana è riuscita ad ottenere 93 punti, un risultato che le ha permesso di aggiudicarsi il secondo posto della classifica. In questi giorni si sta allenando con Samuel Peron, in molti non vedono l’ora di vedere la loro performance nel corso della decima puntata.

Il noto ballerino sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto che ritrae lo studio di Ballando con le Stelle. Nella didascalia ha citato una canzone di Vasco Rossi ‘Io sono ancora qua’ e ha scritto che casa è sempre casa. Samuel Peron ha ammesso di essere molto emozionato. Non si è fatta attendere la reazione di alcuni membri del cast di Ballando con le Stelle, tutti felici per il suo ritorno in trasmissione. Luca Favilla ha scritto ‘Eddaje’, Anastasia Kuzmina ha commentato con un cuore rosso, Carolyn Smith con un applauso, Lucrezia Lando ha scritto che non vede l’ora di vederli e Rossella Erra ha scritto “Bentornato caro Samuel”.

