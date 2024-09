Chi è Pietro Genuardi, le confessioni dell’attore sul passato

Torna su Rai1 Caterina Balivo con la seconda puntata stagionale della trasmissione La volta buona, tra gli ospiti previsti troveremo anche Pietro Genuardi, rinomato attore che abbiamo visto in passato in svariate produzioni del piccolo schermo, soap di grande successo come Centovetrine e Vivere, una carriera piena di soddisfazioni, ma nata dalle difficoltà, come capitato a grandi artisti del mondo dello spettacolo. Pietro Genuardi non ha mai fatto mistero in passato delle sue dipendenze, come raccontato in alcune occasioni: “La mia storia con le droghe si è limitata alla cocaina, senza mai abusarne, ho avuto la fortuna di scansare il periodo dell’eroina, ne ho persi di amici da ragazzino”. Timori che dopo qualche anno sono tornati a farsi sotto per Pietro Genuardi, quando si è ritrovato a vestire i panni del padre, visto che il piccolo Genuardi frequentava compagnia dove giravano hashish e marijuana, ma da buon papà Pietro ha saputo utilizzare le parole giuste:

Valentina Barbieri, chi è: "Vorrei una famiglia e un figlio"/"Sogno di lavorare nel cinema"

Genuardi ha raccontato: “Mio figlio frequentava una compagnia di ragazzi che si facevano le prime canne, gli ho spiegato che non era necessario fare lo stesso per essere accettato dal gruppo”.

Pietro Genuardi e l’amore con Linda: “Soffro quando non siamo insieme”

L’attore che oggi sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona, in passato ha raccontato anche come vanno le cose dal punto di vista sentimentale, svelando di aver incontrato la persona giusta negli ultimi anni.

Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi nel cast/ Il rumor sulla figlia di Asia Argento e Morgan

Dopo un divorzio passato Pietro Genuardi ha riabbracciato la felicità con una hostess, Linda, un amore così grande dal punto di far soffrire tremendamente l’ex volto di Centovetrine quando si trova in sua assenza: “Avere la mia donna nel letto mi piace ma quando non c’è non soffro, mi basta sapere che Linda c’è per me e io ci sono per lei” ha raccontato tra le pagine di Dipiù l’artista svelando come la scintilla sia scattata durante un volo di lunga durata dal Kenya.