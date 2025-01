PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATALANTA, LA GRANDE NOTTE DI GASPERINI

Ormai per la Dea sembra quasi normale vivere notti di lusso, ma le probabili formazioni Barcellona Atalanta sono innanzitutto l’occasione per ricordare che i nerazzurri sono a caccia di un’altra grande impresa, cioè la qualificazione immediata per gli ottavi di finale di Champions League. Valutando le mosse potrebbe anche esserci un piccolo vantaggio, perché il Barcellona ha già raggiunto questo obiettivo, anche se naturalmente andare a vincere in casa blaugrana non è mai facile.

L’Atalanta però ci ha abituato a grandi notti, specie in trasferta, dove in questa edizione ha già vinto tre volte, mentre settimana scorsa a Bergamo c’è stato il netto 5-0 contro lo Sturm Graz, a conferma del fatto che stasera si affronteranno due degli attacchi più divertenti del panorama internazionale. Le prospettive quindi sono davvero stuzzicanti, spazio alle mosse del Gasp ma anche del suo collega Hansi Flick nelle probabili formazioni Barcellona Atalanta…

COSA DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Che espugnare la Catalogna sia difficile ce lo dicono anche le quote Snai su Barcellona Atalanta, che infatti propongono a quota 1,70 il segno 1. Non ci sarebbero invece differenze fra le altre due opzioni: sia il pareggio sia un colpo dell’Atalanta valgono infatti 4,25 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATALANTA

BIG IN CAMPO PER FLICK?

Qualche calcolo potrebbe permetterselo Hansi Flick, ma in generale nelle probabili formazioni Barcellona Atalanta crediamo che gran parte dei big blaugrana saranno regolarmente in campo dal primo minuto. Disegniamo allora il modulo 4-3-3 con Szczesny in porta, Koundé terzino destro, i due difensori centrali Araujo e Cubarsi, infine Balde a sinistra per completare la difesa a quattro; a centrocampo c’è tanto vivaio, ma altrettanta qualità grazie al terzetto formato da Gavi, Casado e Pedri (pur reduce da influenza); infine, sempre ipotizzando i titolari in campo potremmo vedere il tridente di lusso con Yamal, il centravanti Lewandowski e Raphinha tutti regolarmente presenti.

POCHI CALCOLI PER GASPERINI

Meno ragionamenti sono possibili per Gian Piero Gasperini, che dovrà giocarsi il sogno schierando i migliori nelle probabili formazioni Barcellona Atalanta. Eccoci allora ad indicare l’ottimo Carnesecchi in porta; davanti a lui la difesa a tre con Djimsiti, Hien e Kolasinac; certezze anche a centrocampo, da Bellanova terzino destro a de Roon ed Ederson nel cuore della mediana, con un possibile dubbio in verità a sinistra, dove se la giocano Ruggeri e Zappacosta; infine, che siano in linea in un 3-4-3 oppure disposti in modo leggermente diverso dal punto di vista tattico, davanti avremo naturalmente De Ketelaere, Retegui e Lookman in campo dall’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATALANTA: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde; Gavi, Casado, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.