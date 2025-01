PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: ECCO CHI GIOCA AL FRANCHI

Con le probabili formazioni Fiorentina Napoli curiosiamo tra le mosse di Raffaele Palladino e Antonio Conte per la grande partita di Serie A che ci terrà compagnia oggi allo stadio Artemio Franchi per l’ultimo turno d’andata di Serie A. La Fiorentina ha avuto un piccolo passaggio a vuoto chiuso dal bel pareggio in casa della Juventus, ma è la partita contro gli azzurri che ci potrà dire se la Viola abbia definitivamente superato le criticità che sono costate l’allontanamento dalla vetta della classifica.

Il Napoli invece è saldo nel trio di testa, arriva dalla vittoria contro il Venezia e oggi proverà a sfruttare il fatto di essere l’unica delle prime tre a giocare in campionato nel weekend, con Antonio Conte che si aspetta risposte importanti dai suoi uomini, anche in termini di personalità se si vorrà dare l’attacco allo scudetto. Tutto questo premesso, ora è davvero il momento per esaminare le probabili formazioni Fiorentina Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE: POCHE DIFFERENZE

La consueta incursione nel pronostico di Fiorentina Napoli ci dice che le quote dell’agenzia Snai sorridono agli ospiti, ma di poco: il segno 2 infatti è quotato a 2,40 contro il 3,05 in caso di segno 1, infine si arriverebbe a 3,15 la posta in palio sul pareggio in caso naturalmente di segno X.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

QUALCHE DUBBIO PER PALLADINO

Le probabili formazioni Fiorentina Napoli ci indicano qualche ballottaggio nel modulo 4-2-3-1 dell’allenatore di casa Raffaele Palladino. Non si discute De Gea in porta; davanti a lui il terzino destro Dodò e i due difensori centrali Comuzzo e Ranieri, mentre sullasinistra c’è un ballottaggio fra il favorito Gosens e Ranieri; in mediana spazio sicuramente ad Adli e Cataldi, i dubbi tornano invece a farsi sentire sulla trequarti, con Colpani oppure Ikoné come esterno destro e Sottil-Beltran in lotta sulla sinistra, anche se con i due italiani certamente favoriti; dovrebbe invece essere sicuro del posto Gudmundsson alle spalle della prima punta, cioè naturalmente Kean.

UN SOLO BALLOTTAGGIO PER CONTE

Sul fronte partenopeo invece dovrebbe esserci un solo dubbio per Antonio Conte nelle probabili formazioni Fiorentina Napoli. Il modulo di riferimento è anche in questo caso il 4-2-3-1 e naturalmente in porta avremo Meret; tutto chiaro anche nella difesa con capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera da destra a sinistra, stante l’assenza di Buongiorno; zero dubbi anche su Zambo Anguissa e Lobotka titolari in mediana; ecco allora che l’unico dubbio stuzzicante è quello tra Neres e Politano come esterno offensivo di destra, un ballottaggio incerto perché il nuovo acquisto ha guadagnato spazio nelle quotazioni di Conte, che per il resto proporrà McTominay e sulla sinistra Kvaratskhelia alle spalle del centravanti Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Neres, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.