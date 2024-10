PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: ECCO I TITOLARI PER IL BIG-MATCH

Una partita di enorme fascino, che ha le proprie radici nella storia più profonda del calcio italiano: le probabili formazioni Inter Torino ci ricordano però che la partita di stasera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro sarà una sfida anche di alto livello per la settima giornata di Serie A. Merito innanzitutto del Torino che sta viaggiando molto bene sotto la guida del nuovo allenatore Paolo Vanoli, sebbene la sconfitta casalinga contro la Lazio di domenica scorsa abbia sancito l’addio (o l’arrivederci?) al ruolo di capolista in classifica.

DIRETTA/ Empoli Torino Primavera (risultato finale 2-3): vittoria granata in rimonta! (4 ottobre 2024)

L’Inter di Simone Inzaghi ha invece avuto qualche alto e basso: solo ottime notizie dalla Champions League, in campionato invece c’è stato qualche contrattempo, in particolare a causa di una difesa che concede a volte un po’ troppo. Era successo anche sabato scorso a Udine, anche se i nerazzurri in Friuli hanno comunque vinto 2-3. Adesso però serve una vittoria contro una squadra in grande forma per sancire che l’Inter resta in prima fila nella corsa verso lo scudetto: premesso tutto questo, che cosa ci possono dire le probabili formazioni Inter Torino?

Diretta/ Torino Lazio (risultato finale 2-3): Noslin, poi Coco! (29 settembre 2024)

COSA CI DICONO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO?

Il match è intrigante, come abbiamo capito parlando delle probabili formazioni Inter Torino, ma il pronostico sembra essere chiarissimo secondo le quote dell’agenzia Snai: il segno 1 è infatti favoritissimo e quotato a 1,30, mentre poi si sale già a 5,50 per il segno X in caso di divisione della posta in campo. La vostra posta sarà invece moltiplicata ben 9,50 volte se punterete sul segno 2 e dovesse vincere il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

LE ROTAZIONI DI SIMONE INZAGHI

Nelle probabili formazioni Inter Torino spicca la possibilità di un certo turnover per mister Simone Inzaghi nel suo intoccabile 3-5-2. Ad esempio, contro la Stella Rossa si era permesso di tenere in panchina inizialmente Lautaro Martinez e per tutta la partita Thuram, che oggi invece dovrebbero tornare titolari in coppia. Forze fresche anche sulle fasce, perché Darmian a destra e Dimarco a sinistra avevano riposato martedì, mentre in mezzo al campo (con Barella ancora indisponibile) ci aspettiamo sicuri titolari Frattesi e Calhanoglu, con un ballottaggio intrigante invece fra Mkhitaryan e Zielinski. Infine, in difesa ecco naturalmente Sommer e davanti a lui Pavard, Acerbi e Bastoni, dopo che in Champions c’era stato spazio anche per De Vrij.

Video Atalanta Torino Primavera (1-3)/ Gol e highlights: show di Acar! (28 settembre 2024)

QUALI SARANNO LE SCELTE DI MISTER VANOLI?

Sul fronte granata delle probabili formazioni Inter Torino, mister Paolo Vanoli dovrebbe scegliere uno speculare 3-5-2, con il portiere Milinkovic-Savic protetto dai tre difensori Vojvoda, Coco e Masina. L’esterno destro sarà Lazaro, mentre Tameze e Linetty sono in ballottaggio per affiancare il regista Ricci e Ilic nel cuore della mediana, che sarà poi completata a sinistra da Sosa. Attenzione però anche al possibile inserimento di Vlasic, con il quale si passerebbe in realtà al 3-4-1-2 come modulo di riferimento, perché il croato agirebbe alle spalle della coppia d’attacco formata per il Torino dall’ottimo nuovo acquisto Che Adams e dalla prima punta Duvan Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli.