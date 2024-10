PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN MILAN: LE MOSSE PER LA PARTITA IN GERMANIA

Continua un cammino decisamente impegnativo in Champions League per Paulo Fonseca, le probabili formazioni Leverkusen Milan infatti ci ricordano che stasera il Diavolo è atteso da una sorta di “derby rossonero” sul campo dei campioni di Germania in carica, che per di più hanno iniziato il nuovo cammino europeo con una esaltante vittoria contro il PSV Eindhoven. È anche vero che l’unica sconfitta di tutta la scorsa stagione fu contro l’Atalanta, chissà se il Bayer Leverkusen soffrirà di nuovo il calcio italiano…

Il Milan rischia di trovarsi in una posizione molto scomoda in Champions League dopo la sconfitta casalinga contro il Liverpool, d’altronde il calendario non dava una mano nelle prime giornate. In compenso l’umore è più alto grazie alle ultime due vittorie in campionato, con il derby che è stato fondamentale svolta e il 3-0 sul Lecce come preziosa conferma. Insomma, stasera ci attende una partita davvero intrigante, che adesso analizziamo tramite le ultime notizie sulle probabili formazioni Leverkusen Milan.

GUARDIAMO ANCHE ALLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Un rapido sguardo sulle quote per i pronostici si accompagna alle probabili formazioni per Leverkusen Milan, dobbiamo osservare che per l’agenzia Snai il segno 1 è nettamente favorito e una vittoria tedesca è infatti quotata a 1,70, mentre si sale a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio, oppure a 4,50 per il successo del Milan, naturalmente indicato dal segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN MILAN

QUALI TITOLARI PER ALONSO?

Le probabili formazioni Leverkusen Milan vedranno tanti nomi di spicco tra i padroni di casa tedeschi di mister Xabi Alonso, che porta al Diavolo gli sgraditi ricordi di Istanbul 2005. Quello che conta però è il valore tecnico dei campioni di Germania in carica, con il modulo 3-4-2-1 come punto di riferimento e questi undici possibili titolari: in porta Hradecky; davanti a lui la difesa a tre con Hincapié, Tah e Tapsoba; il centrocampo si apre con Grimaldo esterno destro, poi Andrich e Xhaka nel cuore della mediana e Frimpong invece titolare a sinistra; infine, il reparto offensivo del Leverkusen potrebbe prevedere Wirtz e Terrier sulla trequarti, a sostegno del centravanti Boniface.

SCOPRIAMO LE MOSSE DI FONSECA

Per quanto riguarda invece Paulo Fonseca, le probabili formazioni Leverkusen Milan potrebbero vedere un modulo 4-4-2, che sembra diventato il punto di riferimento tattico per i rossoneri. Ecco allora Maignan in porta, protetto dalla retroguardia a quattro composta da Calabria, Pavlovic, Gabbia e Theo Hernandez, con Tomori che di conseguenza oggi rischia la panchina; ecco poi l’assetto a quattro pure a centrocampo, quindi con Pulisic, Reijnders, Fofana e Rafael Leao che partirebbero tutti sulla stessa linea da destra a sinistra; questo serve per sostenere il modulo con il doppio attaccante di peso dal primo minuto, naturalmente i nomi delle due punte del Milan sarebbero ancora una volta Morata e Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN MILAN: IL TABELLINO

LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Terrier; Boniface. All. Xabi Alonso.

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.