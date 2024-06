Prof 47enne trovato morto nei bagni di una scuola di Milano/ Il docente avrebbe avuto un malore

Dramma oggi a Milano, dove un prof è stato trovato senza vita nei bagni di una scuola media. La vittima, come riferito da numerosi organi di informazione online fra cui OrizzonteScuola.it, aveva 47 anni, e il decesso sarebbe da ricondurre ad un malore. L’episodio è avvenuto in una scuola situata nel quartiere di Quarto Oggiaro, e la macabra scoperta è stata effettuata, non è ben chiaro se dal personale inserviente o da qualche professore, o peggio ancora dagli alunni. Fatto sta che quando l’uomo è stato ritrovato è partita la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti si sono recati presso l’edificio scolastico.

Pierina Paganelli, nuovo prelievo Dna per Louis Dassilva/ Unico indagato, la sua versione (ultime notizie)

Nonostante i tentativi di rianimarlo alla fine ne è stato dichiarato il decesso. La morte del professore è avvenuto durante l’ultimo giorno di lezione ed ha gettato nello sconforto l’intera comunità scolastica. L’uomo è stato ritrovato chiuso nella toilette dello stesso istituto scolastico quando è stato rinvenuto senza sensi e sul posto sono interventi, oltre ai medici sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine ma come detto sopra, alla fine ne è stata decretata la morte.

Filippo Zanella ritrova in Polonia la figlia Noemi scomparsa nel 2021/ "Rapita dalla mamma, stava scappando"

PROF 47ENNE TROVATO MORTO NEI BAGNI DI UNA SCUOLA DI MILANO: UN ATTACCO CARDIACO?

L’ipotesi più quotata è che il professore si sia sentito male mentre si trovava nei servizi igienici, molto probabilmente un attacco cardiaco, ma ovviamente saranno le autorità competenti a stabilire l’esatta causa di morte. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul cadavere dello stesso da cui appunto si capirà quale sia stata la causa che ha portato al decesso.

Come scrive OrizzonteScuola, i colleghi, gli studenti e i genitori, stanno ricordando in queste ore sui social e non solo, il professore deceduto, una persona stimata e apprezzata per la sua professionalità nonché per la sua dedizione all’insegnamento. Anche la scuola media ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del professore, unendosi quindi al dolore di questa perdita improvvisa. Una giornata davvero drammatica.

Pietro Genovese assolto dall'accusa di evasione dei domiciliari/ La mamma di Gaia: "Non avevo dubbi"

PROF MORTO A QUARTO OGGIARO: A FEBBRAIO IL DECESSO DI UN PROF A ROMA

Lo scorso mese di febbraio era accaduto qualcosa di simile, un prof che era morto a scuola durante le ore di lezione, a seguito di un malore. In quel caso la vicenda si era verificata presso l’istituto Elio Luzzatti di Palestrina, in provincia di Roma, e a perdere la vita era stato il professor Tonio Negro, originario del leccese, da tempo trasferitosi a Genazzano.

Quella mattina dello scorso febbraio, stava facendo lezione quando ha iniziato a sentirsi poco bene; a quel punto ha detto ai suoi alunni che usciva dall’aula per prendere una boccata d’aria e mentre si dirigeva verso il bagno si è accasciato a terra in corridoio per poi non riprendersi più. Anche in quel caso furono allertati i soccorsi, con il personale del 118 che era giunto presso l’istituto scolastico nel giro di pochi minuti, ma non avevano potuto fare nulla per salvare il prof.

© RIPRODUZIONE RISERVATA