Pronostici Sinner Berrettini/ Quote e previsioni: il numero 1 parte favorito (Wimbledon 2024, oggi 2 luglio)

PRONOSTICI SINNER BERRETTINI: LE QUOTE PER IL DERBY A WIMBLEDON 2024

Sarà una grande giornata quella di mercoledì 3 luglio a Wimbledon 2024, per il tennis italiano e non solo: si gioca infatti Sinner Berrettini, un bellissimo derby che purtroppo il sorteggio del tabellone ha piazzato già al secondo turno. Questo perché Matteo Berrettini negli ultimi due anni ha passato più tempo come spettatore che giocatore: i suoi problemi fisici lo hanno fatto crollare nel ranking e non gli hanno permesso di arrivare a una testa di serie a Wimbledon 2024 (dalla quale è comunque molto lontano) e allora ecco l’incrocio contro il connazionale Jannik Sinner, che invece al Roland Garros – dove si è fermato in semifinale, battuto da Carlos Alcaraz – è diventato il nuovo numero 1 al mondo.

Diretta/ Sinner Hanfmann (risultato finale 3-1): vittoria in un sofferto 1° turno! (Wimbledon 2024, 1 luglio)

Adesso i pronostici di Sinner Berrettini ci possono dire come potrà andare a finire domani: noi possiamo dire certamente che l’eliminazione del numero 1 al secondo turno di Wimbledon 2024 sarebbe un colpo clamoroso, ma che ogni match va contestualizzato e Sinner ha pescato malissimo nel sorteggio, perché un match così presto nello Slam di Londra contro un avversario così quotato (derby non derby), e che tra l’altro sull’erba è sicuramente più competitivo di lui, lo avrebbe volentieri evitato. Dunque adesso addentriamoci nei pronostici di Sinner Berrettini, secondo turno a Wimbledon 2024, per scoprire cosa potrebbe accadere sul centrale dei Championships.

Diretta/ Sinner Hurkacz (risultato finale 7-6 7-6): Jannik ha vinto l'Atp Halle 2024! (23 giugno)

PRONOSTICI SINNER BERRETTINI, JANNIK FAVORITO DAI BOOKMAKER

Nei pronostici di Sinner Berrettini per il secondo turno di Wimbledon 2024 le principali agenzie danno per favorito il numero 1: si crede insomma poco al colpo di Berrettini, lo scopriamo perché ad esempio GoldBet ci dice che la vittoria di Sinner ha un valore pari a 3,40 volte quanto messo sul piatto, stessa cifra che viene proposta da Better mentre per GoldBet siamo ancora più in basso (guadagno da 3,38 volte la posta in palio) e GazzaBet arriva fino a 3,35. Il successo di Berrettini? Valori da 5,20 per GoldBet e Better, solo leggermente più bassi per BetWay (5,03) e GazzaBet (5,00), dunque il quadro sui pronostici di Sinner Berrettini appaiono chiari, almeno appunto nelle previsioni.

Anna Kalinskaya, fidanzata Jannik Sinner in finale al Berlin Ladies Open/ “Provo a essere brava quanto lui”

Tuttavia, noi ci sentiamo di dire che sì, sicuramente il numero 1 del ranking Atp parte favorito nei pronostici ma che l’equilibrio in campo sarà molto più sottile: naturalmente questo dipenderà anche dalla condizione di Matteo, il romano al 100% della forma è un giocatore che a Wimbledon ha raggiunto una finale (primo e unico italiano di sempre) e che sull’erba ha già vinto più tornei, mostrando di poter anche diventare uno dei migliori al mondo. Insomma, ci ripetiamo: Sinner non è contento di aver pescato Berrettini, poi un’eventuale eliminazione potrebbe lasciarlo meno deluso perché si tratta di un connazionale e un amico ma da numero 1 a Wimbledon 2024 Jannik vuole chiaramente arrivare a giocarsi il titolo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA