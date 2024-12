Al Grande Fratello 2024 arrivano in anticipo i doni di Natale; per la puntata di questa sera sono previste sorprese a non finire e certamente all’insegna delle emozioni. A prendersi la scena saranno gli affetti, le persone care; pensando ad Amanda Lecciso – ormai protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini – è lecito aspettarsi una visita delle sue amate sorelle: Loredana e Raffaella.

Ma chi sono Loredana e Raffaella, sorelle di Amanda Lecciso? La prima non ha forse bisogno di presentazioni; protagonista nel mondo dello showbiz oltre che da anni legata ad uno dei cantanti più iconici della scena italiana, Al Bano. Raffaella ha avuto anche lei dei trascorsi nel mondo dello spettacolo ma nel tempo ha poi ridotto tali impegni dedicandosi ad altre attività. E del rapporto tra sorelle? Affiatate e unite, come testimoniato dalle parole rilasciate tempo fa da Raffaella Lecciso: “Abbiamo un rapporto di reciproco rispetto che nel tempo contribuisce a far crescere l’affetto tra noi”.

Amanda Lecciso, sorpresa delle sorelle Loredana e Raffaella al Grande Fratello 2024?

Ma in vista di questa sera, le sorelle di Amanda Lecciso varcheranno insieme la porta rossa del Grande Fratello 2024? Una sorpresa possibile, soprattutto da parte di Loredana che in queste settimane si è espressa in più occasione a proposito dell’esperienza della sorella nella Casa più spiata d’Italia. Intervistata dal Corriere della Sera aveva infatti raccontato: “Mia sorella Amanda? Il suo merito più grande è quello di essere una mamma eccezionale… Pian piano Alfonso Signorini saprà tirare fuori il meglio, le storie importanti”.

Non è poi passato inosservato l’intervento sui social di Loredana Lecciso in difesa della sorella Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024. L’ex showgirl ha ripreso una diatriba per Shaila Gatta e con una frase netta e sibillina ha commentato: “Ditemi che sto sentendo male!”. Le sorelle Lecciso potrebbero dunque varcare la soglia della porta rossa questa sera non solo per una tenera sorpresa ma magari anche per difendere in maniera ancora più netta Amanda Lecciso.