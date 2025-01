Ragusa, grave incidente per due ragazzi che scappavano da un posto di blocco della polizia in scooter, in particolare le condizioni sarebbero particolarmente preoccupanti per un 15enne, che è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Marco di Catania. La dinamica, come ha ricostruito questa mattina la Procura dopo gli accertamenti fatti tramite analisi delle telecamere di videosorveglianza, ha comunque confermato l’estraneità allo schianto da parte degli agenti, che hanno provveduto a documentare l’impatto del ciclomotore, avvenuto in maniera autonoma, dopo che si erano fermati durante l’inseguimento iniziato per recuperare un oggetto lanciato a terra durante la fuga, una pistola a salve.

Secondo quanto dichiarato dal sostituto procuratore, il minorenne era alla guida del mezzo sul quale viaggiava procedendo su una sola ruota insieme ad un 18enne, ed avrebbe accelerato una volta visto l’alt delle forze dell’ordine gettando via l’arma. Dopo il controllo è stato inoltre accertato che lo scooter era senza assicurazione e il 15enne non era in possesso della patente.

Ragusa,15enne fugge da polizia e va a sbattere contro un’auto ricoverato in terapia intensiva, Procura: “Agenti non coinvolti”

15enne fugge dalla polizia e si schianta con lo scooter contro un’auto, l’incidente avvenuto a Vittoria in provincia di Ragusa, è stato registrato dagli agenti dopo l’inseguimento per recuperare una pistola buttata via nella fuga dai due ragazzi. Ora il minorenne, che risulta essere in gravi condizioni dopo l’impatto, è in prognosi riservata per multiple fratture che gli hanno causato problemi ai polmoni ed emorragia cerebrale. Il 18enne invece è ricoverato nello stesso ospedale per femore fratturato.

I due, secondo quanto riportato dalla Procura, stavano procedendo ad alta velocità aumentata proprio dopo aver visto il controllo, per evitare il fermo della volante sarebbero poi andati a sbattere autonomamente con un automobilista al quale non avevano dato la precedenza provocando così il sinistro stradale. Accertata da subito l’estraneità del veicolo della polizia nella dinamica, che nel momento dell’impatto risultava fermo a 200 metri dal luogo della caduta. Gli agenti infatti avevano bloccato l’inseguimento dopo aver notato l’arma gettata a terra, che è risultata una riproduzione della pistola d’ordinanza semi automatica in dotazione alle forze dell’ordine.