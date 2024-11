Rossella Brescia, chi è: il successo in tv partendo dalla Puglia

Rossella Brescia, conduttrice, ballerina, attrice e modella molto amata, ha cominciato ad appena vent’anni con i concorsi di bellezza, prendendo parte a Miss Sorriso Puglia, valevole per le selezioni di Miss Italia. È infatti nata proprio nella splendida Puglia, per poi lasciare la casa, la famiglia e i genitori e spostarsi nella Capitale, dove ha preso il via. Dopo essersi diplomata all’Accademia Nazionale di Danza a Roma, ha cominciato la sua carriera nel mondo del cinema e del teatro, oltre che della tv, lavorando come ballerina per diverse trasmissioni, raggiungendo però il successo nel 1997 con Buona domenica. Negli anni 2000 ha preso parte a Saranno Famosi, quello che poi sarebbe diventato Amici di Maria De Filippi, partecipando anche a un episodio della fiction di Rai 1 Don Mattino 4.

Nel 2003 ha posato nuda nel calendario sexy della rivista Max per poi dichiarare anni più avanti di essersi pentita di aver fatto quelle foto osé. Ha preso parte poi come conduttrice al programma Colorado, su Italia 1, cominciando anche a far radio con Rds. Nella sua carriera anche un’esperienza al Bagaglino, insieme a Nina Moric e Aida Yespica. Negli ultimi anni si è dedicata ai programmi televisivi e ha preso parte anche ad un film, Tutta un’altra vita con regia di Alessandro Pondi, nel 2019.

Rossella Brescia, il matrimonio finito e la (dolorosa) separazione da Luciano Cannito

Nella vita privata, Rossella Brescia è stata sposata nel 2000 con il regista televisivo Roberto Cenci, da cui si è separata nel 2008. Qualche anno dopo, Rossella Brescia ha cominciato una relazione con il coreografo Luciano Mattia Cannito: la loro storia è terminata nel 2024, senza un apparente motivo. A quanto pare, Luciano, dopo tanti anni insieme, non provava più gli stessi sentimenti per la compagna e per questo ha preferito chiudere la storia, seppur con grande dispiacere e sofferenza (da parte di entrambi). Rossella, comunque, ha voluto specificare che quando quest’amore è finito non c’erano terze persone di mezzo: anzi, da parte di Cannito, è arrivato un messaggio ben chiaro ovvero quello che proverà sempre un forte amore per la sua ex fidanzata.