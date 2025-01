Saba De Rossi è tra i concorrenti della nuova stagione di “Io Canto Senior 2025“, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti che celebra il grande talento over 45. In gara dodici nuovi aspiranti cantanti che si sfideranno, puntata dopo puntata, per conquistare la finale e il montepremi di 30 mila euro. Tra i protagonisti della nuova edizione c’è anche Saba De Rossi che il pubblico ha incoronato come la vincitrice della prima puntata. La donna ha conquistato sin da subito tutti: a cominciare dalla giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola fino ai capitani di Io Canto Senior Cristina Scuccia, Benedetta Caretta, Mietta, Fausto Leali, Lola Ponce e Anna Tatangelo.

La cantante si è esibita sul palcoscenico prima con “Meraviglioso amore mio”, canzone portata al successo di Arisa, facendo breccia nel cuore del pubblico in studio e da casa. Anche Gerry Scotti non è riuscito a trattenere l’emozione. Il meglio è arrivato poco dopo quando durante la lunga puntata è tornata sul palco per duettare con Cristina Scuccia sulle note di “Never enough”. Un altro momento da incorniciare!

Chi è Saba De Rossi di Io Canto Senior 2025

Ma chi è Saba De Rossi, la concorrente in gara a Io Canto Senior 2025? Sono davvero pochissime le informazioni sulla donna, protagonista indiscussa della prima puntata del popolare programma televisivo di Canale 5. Una cosa è certa: dopo la puntata del debutto Saba è stata travolta dall’affetto del pubblico al punto da scrivere un lungo messaggio social. “Carissimi amici, non ho parole per esprimere la mia commozione per tutta la vicinanza e il sostegno che mi avete dimostrato, con messaggi, chiamate, condivisioni e tanto tanto affetto!!!!!” – ha detto Saba.

Non solo, Saba ha aggiunto: “questo viaggio non l’ho fatto da sola” e così ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicine in questo cammino fatto di passione, costanza e coraggio. Infine un ringraziamento al publico “grazie infinite a tutti voi che in ogni modo mi avete accompagnata e inondata di affetto!!!!”. Sarà ancora lei la vincitrice della seconda puntata di Io Canto Senior 2025?