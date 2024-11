Sandro Paternostro, chi è il primo marito di Carmen di Pietro: la differenza di età e il matrimonio, poi…

Forse non tutti ricordano che Carmen di Pietro è stata sposata con il giornalista Sandro Paternostro, icona della Rai degli anni che furono. Il matrimonio si è celebrato nel 1998, dopo cinque lunghi anni di fidanzamento, con le cronache rosa che si concentrarono sulle nozze per via della notevole differenza di età. All’epca del matrimonio lui aveva settantasei anni, mentre lei trentatré. Paternostro si dichiarava innamoratissimo della sua compagna e la stessa ancora oggi è legatissima al ricordo di Sandro.

Inevitabilmente le attenzioni vanno sempre alla differenza di età che separava il giornalista e la showgirl, ma i ben informati assicurano che la coppia era davvero molto unita. Sandro Paternostro è morto nel 2000, per via di alcune complicazioni legate alla malattia che lo stava affliggendo: il diabete.

Carmen di Pietro, dall’amore per Sandro Paternostro alla storia con Giuseppe Iannoni

Dunque, l’ultimo periodo della sua vita è stato segnato da un forte peggioramento della salute a causa del diabete. Ha vissuto gli ultimi anni al fianco dei suoi figli, Roberto e Alessandra, frutto della prima relazione sentimentale precedente, con una donna di nome Karen. Si spegnerà al The Whittington Hospital domenica 23 luglio 2000, mente il funerale si terrà alcuni giorni dopo al San Pietro.

Dopo la sua scomparsa, Carmen di PIetro ha continuato a vivere con generosissima pensione del marito, almeno fino a quando non ha trovato un nuovo amore, Giuseppe Iannoni, risposandosi e diventando madre di Carolina e Alessandro. Oggi Carmen di Pietro ha voltato pagina ed è legatissima ai suoi figli avuti da Giuseppe, ma non dimentica il suo passato sentimentale e la storia con Sandro Paternostro.