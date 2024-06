Santiago e Luna Marì chi sono paggetti di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser figli Belen/ “Coppia perfetta”

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: chi sono i paggetti Santiago e Luna Marì figli di Belen

Il grande giorno è arrivata, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano oggi domenica 30 giugno 2024 e tutto è stata definito e programmato fino al minimo dettaglio. Sono molte le informazioni sul matrimonio della coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, i testimoni dello sposo sono i fratelli Carlo e Francesca Moser, per la sposa il fratello Jeremias mentre la damigella d’onore sarà Belen Rodriguez ed i figli Santiago e Luna Marì saranno i paggetti che porteranno all’altare le fedi degli zii.

Santiago De Martino è il primo figlio di Belen Rodriguez nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Classe 2013 il piccolo il 9 aprile scorso ha compiuto 11 anni, legatissimo ad entrambi i genitori nonostante la separazione ed i tradimenti sia la showgirl che il conduttore hanno sempre dichiarato che la loro priorità assoluta è il benessere del figlio. Luna Marì Spinalbese, ha 2 anni ed è nata dalla relazione della Rodriguez con Antonino Spinalbese. E come tutte le bambine è innamoratissima del suo papà. A dimostrarlo è un video molto dolce che Belen ha pubblicato nelle sue Instagram stories, di cui la protagonista assoluta è proprio la piccola, frutto della relazione tra la showgirl e l’ex gieffino.

Santiago e Luna Marì paggetti alle nozze di Cecilia e Ignazio Moser, Belen Rodriguez: “Con lui ho rischiato grosso, lei è il mio sole”

Santiago De Martino e Luna Marì sono i paggetti del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Durante svariate interviste Belen Rodrgiuez ha parlato dei figli, a Verissimo ha confessato: “Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso” E subito dopo ha aggiunto: “Ho un maschio e una femmina, la coppia… è perfetto, no?”. Su Santiago poi nel dettaglio ha ammesso: “Ho rischiato grosso, lo lasciavo da solo a casa, diciamo che era la perfezione. Ma ho rischiato…”. Mentre su Luna ha aggiunto: “Secondo me Luna è arrivata nella mia vita per vendicarsi. Ha proprio il mio carattere. E’ una bambina irrequieta e pasticciona, una piccola furbissima.”











