Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio: chi sono i figli di Lorella Cuccarini

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio sono i figli di Lorella Cuccarini, che è non solo conduttrice, showgirl, cantante, ballerina e attrice ma anche una mamma amorevole e presente. Sposata dal 1991 con il marito Silvio Testi, produttore televisivo e teatrale e da anni attivo nel mondo dello spettacolo, l’insegnante di canto ad Amici è diventata mamma per la prima volta nel 1994 quando è nata la primogenita Sara. Di lei sappiamo che ha studiato management in Svizzera, lavora nel mondo immobiliare ma è molto appassionata di moda; inoltre, ha lavorato con il padre nel backstage di diverse trasmissioni televisive.

Il secondogenito di Lorella Cuccarini è Giovanni: classe 1996, ha studiato Economia e Filosofia all’università di Warwick in Inghilterra e ha poi inseguito la sua passione per la musica, diventando un dj. Nel 2000 sono poi arrivati i gemelli Chiara e Giorgio, gli ultimi due figli della conduttrice. Entrambi si sono laureati in Business Administration alla European School of Economics e conducono una vita lontana dai riflettori; se di Giorgio si conoscono davvero poche informazioni, di Chiara si sa che è appassionata di calcio ed è capitano e difensore centrale dell’AS Roma Femminile, squadra che milita in Serie C.

Lorella Cuccarini e i figli: “Cerchiamo di ritagliarci momenti insieme“

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, figli di Lorella Cuccarini, hanno intrapreso tutti la propria strada professionale rendendo la conduttrice una madre molto orgogliosa. Nei loro confronti ha sempre cercato di manifestare il massimo dell’amore e delle attenzioni. “Ora c’è meno pudore nei sentimenti. Infatti, me li bacio moltissimo. Mi piace quando guardiamo la tv insieme e stiamo tutti attaccati“, ha confidato in un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso febbraio.

I figli conducono vite ormai autonome e professionalmente indipendenti, ma il punto di forza della loro famiglia è ritrovarsi sempre e comunque per trascorrere insieme del tempo di qualità: «Non tutti sono a casa, uno lavora e vive qui a Milano, ma cerchiamo di ritagliarci momenti insieme, perché stiamo bene in famiglia. Loro poi sono anche molto uniti tra loro. Abbiamo lavorato bene come genitori».

