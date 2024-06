Scaletta Ultimo, concerto a Roma oggi 23 giugno 2024/ Seconda data allo Stadio Olimpico tra hit e sorprese

Ultimo, l’annuncio più atteso per i fan durante il concerto a Roma: “Da qui non mi muovo!”

E’ stato spettacolo puro, racconta chi ha avuto la fortuna di strappare un biglietto per la ‘prima’ allo Stadio Olimpico. Questa sera, 23 giugno 2024, è attesa per la seconda di tre date di Ultimo in concerto a Roma ed i più speranzosi si auspicano di poter apprezzare non solo le grandi emozioni veicolate dalle canzoni dell’artista ma magari anche qualche ospite inatteso che possa cimentarsi con lui in duetto.

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Ultimo a Roma, questa sera 23 giugno 2024? La risposta è semplice dato che sarà la stessa vista ieri sera e, salvo improvvisazioni, anche per domani. Ad attirare l’attenzione sabato sera è stato però l’annuncio che i fan non si aspettavano; diversamente dai rumor a proposito di un anno sabbatico messo in preventivo alla fine del tour estivo, Ultimo ha spazzato via le ansie degli appassionati. “Avevo detto che mi sarei fermato l’anno prossimo, il fatto è che poi quando vi ho incontrato quest’anno ho avuto veramente un calore, un amore, che nessun anno ho sentito e allora mi sono detto: finchè ci sarete voi io da qui non mi muovo!”

Ultimo in concerto a Roma, una scaletta che racchiude la meritata ascesa dell’artista

Dunque, i fan del giovane cantautore possono gioire: nuove hit colme di romanticismo e viaggi introspettivi saranno sfornate e prontamente portate sui palcoscenici più importanti d’Italia. Nel frattempo, il focus è sulla scaletta del concerto di Ultimo a Roma – questa sera 23 giugno 2024 – che, dato l’ennesimo sold out, sarà apprezzata ancora una volta da decine di migliaia di fan che hanno preso d’assalto la struttura già dalle prime ore di questa mattina.

La scaletta del concerto di Ultimo a Roma – 23 giugno 2024 – parte da Il Capolavoro; una scelta quasi ad hoc per rappresentare il momento dell’artista. Lo show sarà un viaggio costante tra i suoi più grandi successi: da Ipocondria ad Occhi Lucidi. La chiusura, ovviamente, sarà ancora offerta dal brano forse più suonato in radio e più amato dai fan: Sogni Appesi.

La scaletta del concerto di Ultimo a Roma, oggi 23 giugno 2024: seconda data allo stadio Olimpico

– Il capolavoro

– Sono pazzo di te

– Il ballo delle incertezze

– Quando fuori piove

– Ti va di stare bene

– Tutto questo sei tu

– Ipocondria

– Paura mai

– Rondini al guinzaglio

– Racconterò di te

– Quel filo che ci unisce

– Nuvole in testa

– Ti dedico il silenzio

– Amati sempre

– Occhi lucidi

– Neve al sole

– Quei due innamorati

– Altrove

– I tuoi particolari

– L’ultima poesia

– Wendy

– La stella più fragile dell’Universo

– Buongiorno vita

– Giusy

– Tornare a te

– Piccola stella

– Vieni nel mio cuore

– Alba

– Pianeti

– La stazione dei ricordi / Le solite paure

– 22 settembre

– Sogni appesi

