Calendario scolastico 2024/2025: quando ricomincia la scuola?/ Le date Regione per Regione

Quando ricomincia la scuola? In attesa della fine dell’anno scolastico in corso, c’è già chi pensa a quando tra qualche mese si tornerà tra i banchi di scuola per cominciare un nuovo anno di compiti in classe e interrogazioni. Tra qualche giorno terminerà l’anno in corso – con date differenti in tutta Italia – e poi cominceranno gli esami, sia di terza media che di maturità, per prolungarsi più o meno fino alla prima settimana di luglio. Dopodiché, vacanze per tutti (ed esami di riparazione per qualcuno…). A settembre si tornerà però in classe, per affrontare un nuovo anno scolastico: andiamo a vedere allora il calendario per l’anno 2024/2025.

La scuola comincerà in gran parte d’Italia il 9 settembre 2024: i primi a tornare tra i banchi saranno gli alunni del Trentino-Alto Adige. Mercoledì 11 settembre, poi, le lezioni riprenderanno nelle Regioni di Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle D’Aosta e Veneto. Il 12 settembre 2024 suonerà la campanella in Campania, Lombardia, Sardegna, Sicilia e poi Molise. Gli ultimi, invece, torneranno in aula una settimana dopo, ovvero il 16 settembre 2024: parliamo di quelli di Calabria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana. Nel calendario scolastico dobbiamo però considerare anche i giorni di vacanza, quelli validi per i ponti e per le festività comandate come Natale, Pasqua, ma anche giorni come il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e così via.

Calendario scolastico 2024/2025: i giorni di vacanza per il prossimo anno

Quando sarà chiusa la scuola il prossimo anno? Il calendario scolastico 2024/2025 vedrà vari giorni di chiusura oltre ai canonici delle domeniche: parliamo ovviamente dei giorni segnati in rosso, dunque 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre 2024, 1 gennaio, 6 gennaio 2025 e festa del patrono di ciascun Paese. Chiusure, poi, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, festa della Liberazione, 1 maggio e 2 giugno. Ci saranno poi dei ponti: la scuola sarà chiusa sabato 2 novembre 2024, da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025 e infine dal 3 al 5 marzo 2025 per il Carnevale.











