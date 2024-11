La vita sentimentale di Elenoire Casalegno è stata segnata da tante storie d’amore e diversi ex fidanzati. Sebastiano Lombardo, Dj Ringo e Omar Pedrini sono tutti ex di Elenoire Casalegno. La conduttrice, ex inviata de L’Isola dei Famosi, è stata spesso oggetto del gossip per via delle sue storie d’amore che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dai media. A cominciare dalla prima con Vittorio Sgarbi a cui è stata legata per quattro mesi nel 1996. Proprio la Casalegno ricordando quella relazione ha detto dalle pagine de Il Messaggero: “ci siamo incontrati ed è durata il tempo di una stagione. Il gossip, invece, è andato avanti per anni. Non c’erano i social…”. Poi nella sua vita è arrivato Dj Ringo, all’anagrafe Rocco Maurizio Anaclerio, che è stato uno degli uomini più importanti della sua vita. La storia d’amore con il disc jockey, conduttore radiofonico è iniziata nei primi anni ’90 e ha segnato la vita di Elenoire visto che dalla loro unione è nata la figlia Swami.

Matteo, compagno Elenoire Casalegno/ La conduttrice: "la nostra passione è il calcio e poi..."

Successivamente la conduttrice è è stata legata anche ad Omar Pedrini, cantante ex leader dei Timoria. Una storia d’amore importante durata circa 7 anni. Tra i flirt c’è anche quello con Daniele Bossari ammesso poi dalla diretta interessata dalle pagine di Chi: “Abbiamo avuto una storia 16 anni fa”.

Swami Anaclerio, chi è la figlia di Elenorie Casalegno/ La conduttrice: "mi ha salvato la vita"

Tutti gli ex di Elenoire Casalegno: dal matrimonio con Sebastiano Lombardo a Dj Ringo

Nella vita di Elenoire Casalegno poi arriva Sebastiano Lombardi, network manager and CEO di Rete 4, con cui si sposa nel 2014. Il matrimonio naufraga dopo solo tre anni con la conduttrice che ha raccontato: “mi sono sposata per la prima volta a trentotto anni per amore. Non credo sia stato un errore”. La fine del matrimonio è arrivata dopo tre anni dal “si”. La conduttrice che negli scorsi anni è stata paparazzata accanto ad un uomo di nome Alessandro di cui ha parlato anche lo scorso anno a Verissimo.

Elenoire Casalegno, chi è il compagno Alessandro e gli ex famosi/ "Prima ero con un narcisista patologico"

Una storia che la conduttrice ha voluto vivere lontano dalle telecamere precisando a Verissimo: “Crescendo preservi la tua parte più intima, i tuoi affetti. È un’esigenza”. Tra i due è finita, visto che oggi la Casalegno è legata ad un tale Matteo.