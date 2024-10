Sebastiano Somma è un attore di successo che si è fatto conoscere sia sul grande schermo che sul piccolo. Attore di tantissimi film e svariate serie televisive, la fama di Sebastiano Somma è arrivata anche in teatro dove si è fatto apprezzare da critica e pubblico nell’opera Uno sguardo attento di Arthur Miller portata in tournée per cinque anni. Classe 1960, Sebastiano è nato il 21 luglio a Napoli e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come attore di fotoromanzi usando un altro nome. Proprio l’attore dalle pagine de Il Messaggero ha ricordato i primi anni della sua carriera e perchè ha deciso di utilizzare lo pseudonimo scandinavo di Chris Olsen: “ero un bel ragazzo e mi presentarono alla Lancio, la società editrice più importante del settore. Il direttore artistico Paolo Brunetti, che ora non c’è più, mi disse: “Ti prendo, ma non hai una faccia mediterranea, meglio se diventi norvegese o svedese, ok?”. Accettai”.

Morgana Forcella, moglie di Sebastiano Somma/ Dopo il cancro: "siamo usciti più uniti e più forti"

Del resto non era la prima volta che l’attore per recitare aveva accettato di cambiare il proprio nome; anche nel film “Un jeans e una maglietta” con Nino D’Angelo si è fatto chiamare Dino Somma. “Avevano storpiato il mio nomignolo Nino. Ho fatto di tutto: dai fotoromanzi a M’ama non m’ama su Odeon Tv, inviato di Raffaella a Carràmba! Che sorpresa etc. E non me ne vergogno” – ha detto l’attore.

Liliana Resinovich, il fratello: "Notai subito le ferite sul corpo"/ "Dissero che erano segni post mortem"

Sebastiano Somma: dai fotoromanzi al grande successo come attore di cinema, fiction e teatro

Una carriera ricca di successi quella di Sebastiano Somma che ha interpretato tantissime commedie leggere con Nino D’Angelo, Carol Alt e Carmen Russo, ma anche recitato in ruoli importanti come quelli del questore, sostituto procuratore ed avvocato in serie televisive che hanno registrato grandissimi ascolti. Tra queste ricordiamo: “Senza confini”, “Sospetti”, “Un caso di coscienza”. Ad un certo punto le porte della televisione si sono chiuse e si è reinventato come attore di teatro partecipando a diverse opere teatrali importanti come Vi presento Matilde Neruda, Lucio incontra Lucio e tante altre.

Chi è Federica Nargi? Attuale compagno, carriera e figlie/ Ex ‘Velina’ e influencer di successo

Proprio l’attore parlando della sua carriera ha sottolineato due momenti che porta nel cuore: “In tv Senza confini. La storia del commissario Palatucci, vicenda intensa ed emozionante” Sul grande schermo, invece, ricorda con grande orgoglio la partecipazione in “Mare di grano” di Fabrizio Guarducci dove ha recitato con Ornella Muti. Tra i sogni nel cassetto: “ora mi piacerebbe tanto girare un film con Matteo Garrone. E anche con Michele Placido. Mi piacciono tantissimo”.