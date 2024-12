Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la rottura è vicina? Coppia sempre più in crisi al Grande Fratello 2024

Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è nuovamente in crisi e potrebbe risentire in modo determinante di quanto accaduto negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello 2024. Un’ennesima scenata di gelosia di Lorenzo nei confronti della ballerina, proprio per un suo ballo con Alfonso D’Apice, ha scatenato una dura lite e la decisione del modello di chiudere la storia con Shaila. Una rottura a cui è seguito un chiarimento tra i due, interrotto dalla decisione di Helena Prestes di portare con sé in tugurio proprio Lorenzo.

Nei due giorni di separazione, Shaila ha avuto modo di riflettere sul comportamento di Lorenzo Spolverato, dicendosi stanca di un rapporto così conflittuale, pur non negando l’amore che prova nei suoi confronti. “Io ho tanto bisogno di essere amata e accettata per tutte quelle cose che no vedono gli altri. – ha allora detto a Luca Calvani durante uno sfogo in giardino – Sono una persona che ha sofferto e che non vuole far soffrire le sue pene agli altri perché me le risolvo da sola.”

Shaila Gatta: “Io lotto per lui, ma se non va ad una certa mollo!”

Shaila Gatta ha perciò ammesso di aver spesso sorvolato su atteggiamenti sbagliati solo in virtù del suo sentimento: “Mi sono resa conto della mia ostinazione a non ammettere di idealizzare gli altri. Ma le persone non capiscono, perché scelgono chi vogliono essere, non sta a me scegliere il potenziale di un altro. Ad oggi io lotto, perché per me l’amore è anche questo.” La ballerina non è disposta a chiudere con Lorenzo Spolverato, a meno che le cose tra loro non diventino impossibili da gestire: “Lotto fino a una certa, se va bene ok altrimenti mollo… però saprò di avercela messa tutta. A un certo punto io rifletto… io sono una persona, non posso mica annullarmi e vivere male un percorso per questo! Ormai lascio andare, mi sono anche stufata di questa storia!” ha concluso. Intanto il web si dice stanco di questo tira e molla: la coppia inizia a vacillare sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello 2024.