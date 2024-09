La prima puntata del Grande Fratello 2024 non ha tradito le attese: presentazioni, accenni a storie tutte da scoprire e un cast di concorrenti che decisamente si appresta ad alimentare le prime scintille, sia in positivo che in negativo. Subito al centro dell’attenzione anche Shaila Gatta, grinta da vendere e soprattutto palesemente subito a suo agio nel reality condotto da Alfonso Signorini. C’è stato un siparietto in particolare, con l’ex Amici protagonista, a catturare forse l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa. Shaila Gatta, chiamata a fare gli onori di casa per Javier Martinez – l’argentino nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 – si è lasciata andare ad una battuta che può essere interpretata come frecciatina ad un suo ex fidanzato, ma di chi si tratta?

Come anticipato, Shaila Gatta è stata chiamata ad accogliere Javier Martinez, nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. Prima di essere incalzata da Alfonso Signorini, l’ex volto di Amici ha affermato: “Però gli argentini sono traditori, i latini generalmente…”. Udite le parole di Shaila Gatta, il conduttore non poteva che indagare ulteriormente per capire se il discorso fosse appunto riferito ad un suo ex fidanzato. “Perchè lo dico? Perchè ho avuto esperienze… Argentine. Diciamo che di base gli piace… Vediamo, poi sono napoletana quindi anche io sono caliente”.

Ma a chi si riferisce Shaila Gatta? Indagando sul passato sentimentale della ballerina, spunta fuori l’ex fidanzato Jonathan Gerlo. Stiamo parlando del 2018, quando entrambi hanno vissuto l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. La liaison non ha però avuto lunga vita una volta terminata l’esperienza nel talent e, stando alle parole di Shaila Gatta al Grande Fratello 2024, l’ex fidanzato potrebbe aver peccato di infedeltà. Chissà che nel corso delle settimane, o magari tramite i social, non arrivi una tempestiva replica o smentita.