Shaila Gatta e Javier Martinez sempre più vicini al Grande Fratello 2024

Shaila Gatta e Javier Martinez sempre più vicini al Grande fratello 2024. Dopo aver avuto dubbi sul pallavolista argentino al punto da averlo allontanato, spinta anche dalla curiosità nei confronti di Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta sembra avere finalmente le idee chiare. La ballerina, infatti, si sta lasciando sempre più andare con il pallavolista che, a sua volta, si sta aprendo sempre di più. Se, inizialmente, Shaila è stata spinta dalle Non è la Rai a fare gesti nei confronti di Javier, la scorsa notte, ha fatto tutto da sola. Dopo varie effusioni che si sono scambiati per un gioco organizzato in casa dagli altri concorrenti, i due si sono ritrovati sotto le coperte insieme.

Shaila Gatta e Javier Martinez effusioni al Grande Fratello 2024/ lui: "Ecco perché mi sono riavvicinato"

Shaila, infatti, ha raggiunto Javier nel suo letto per dargli la buonanotte. Sotto le coperte, i due si sono lasciati andare a dolci coccole anche se la Gatta ha poi svelato agli amici che non c’è stato alcun bacio. La Gatta, però, si è anche lasciata andare ad una confessione bollente sul pallavolista argentino.

Shaila Gatta, marcia indietro su Javier Martinez: "Mi fa bollire il sangue"/ Confessione al Grande Fratellol

Shaila Gatta, la confessione bollente su Javier Martinez

Dopo aver vissuto qualche momento intimo con Javier Martinez, Shaila Gatta si è mostrata super felice dell’evoluzione che sta avendo il rapporto. La ballerina, così, si è confidata anche con gli altri inquilini della casa che hanno sempre spinto la ballerina a concedere una possibilità a Javier. “Lui è stato molto bravo. Però stava così… (picchietta sulla tazza), ve lo giuro, ma proprio questa era la sua situazione”, le parole di Shaila dette a Tommaso che ha riconosciuto la bravura di Martinez nel controllarsi.

La complicità tra la ballerina e il pallavolista sta crescendo e diventando sempre più importante. Javier, tuttavia, nonostante si stia lasciando andare, ammette di avere ancora dei dubbi dettati anche dall’improvviso cambiamento di Shaila nei suoi confronti.

Il Grande Fratello censura Lorenzo Spolverato/ Cosa ha chiesto il gieffino a Shaila Gatta