Silvia Siragusa è tra i concorrenti della nuova edizione di “Io Canto Senior“, lo show fatto di musica ed emozioni da vivere con tutta la famiglia condotto da Gerry Scotti. Il talent show anche quest’anno è pronto a celebrare il grande talento over 45 con dodici nuovi protagonisti pronti a sfidarsi a suon di note e canzoni. I dodici finalisti, puntata dopo puntata, sono pronti a tutto pur di conquistare la finale e il montepremi in palio di 30 mila euro. Chi vincerà? Tra i protagonisti della nuova stagione c’è anche Silvia Siragusa che durante la prima esibizione ha avuto qualche difficoltà sul palcoscenico di Io Canto. Sulle note de “Il mio giorno migliore”, canzone portata al successo da Giorgia, la cantante è stata bloccata dall’emozione, ma ha ugualmente ricevuto il plauso dei giudici Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Dalla strada al palco 2025, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: Cirilli, Gallo e Valentina Persia ospiti

Poco dopo Silvia è tornata sul palcoscenico per cantare “Se telefonando” dell’immensa Mina nel ballottaggio contro Rosanna Cestaro. Alla fine la voce di Silvia ha vinto la sfida qualificandosi così alla seconda puntata del talent show di Canale 5.

Chi è Silvia Siragusa di Io Canto Senior 2025

Ma chi è Silvia Siragusa, la concorrente di Io Canto Senior 2025? Non solo, cantante visto che nel curriculum di Silvia c’è anche un percorso Acting Intermedio Plus di recitazione teatrale di Recitando e in passato è stata attrice per diversi spot pubblicitari. Sicuramente la partecipazione a Io Canto Senior è tra le sue esperienze più importanti della sua carriera e sui social la cantante ha condiviso un messaggio con tutto il suo pubblico. “Ho mantenuto il segreto fino alla fine: Sono una dei 18 concorrenti di Io canto Senior, programma @mediasetinfinity, di cui ieri sera è andata in onda la prima di 4 puntate su Canale 5!” – ha detto Silvia.

Gabriella Bonino, chi è?/ La concorrente di Io Canto Senior 2025 salvata dal pubblico

La concorrente ha poi parlato della prima esibizione confessando: “è stata ostica per me, ero così emozionata che facevo fatica perfino a respirare tant’è che sono finita al ballottaggio con un’amica unica e speciale, la meravigliosa Rosanna Cestaro”. Alla fine Silvia ha vinto il ballottaggio e potremo riascoltarla durante la seconda puntata di Io Canto Senior!