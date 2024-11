Sofia Tarantino è una delle concorrenti della trasmissione Io Canto Generation e parteciperà alla finale in programma mercoledi 13 Novembre 2024. Sofia è probabilmente una delle protagoniste più conosciute della trasmissione e la sua storia è per certi versi da brividi, andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è questa bambina che ha commosso tutti.

Strage di Altavilla: Gip conferma infermità mentale di Barreca/ Bruzzone: "Malato già prima degli omicidi"

Sofia Tarantino ha 12 anni, è nata a Torino il 19 Aprile 2012 e vive ad Ivrea, in molti sono rimasti spiazzati nelle prime puntate dal suo duetto con Lola Ponce con le due che hanno cantato The Rhythm is Magic ed ha impressionato fin da subito giuria e pubblico. La madre di Sofia è una maestra d’asilo, Elena Manzini ed ha sempre sostenuto il suo sogno aiutandola a coltivare il suo talento e collaborando con l’insegnante di canto Erika Pea.

Noemi Bocchi, ex marito Mario Caucci condannato a 4 anni di carcere/ Maltrattamenti e mancato mantenimento

Non è la prima volta che Sofia partecipa a manifestazioni canore in quanto ha preso parte a due edizioni dello Zecchino d’Oro ed è stata finalista al Tour Music Fest del 2022. L’abbiamo notata anche al Ciriè Voice del 2024 e li ha impressionato ancora una volta tutti e da quel percorso è arrivato a Io Canto Generation dove è stata scelta dopo una lunga selezione.

Sofia Tarantino ed un gesto che ha fatto molto parlare

Non solo il canto in quanto Sofia ha un’altra grande passione, lei è una nuotatrice agonista della squadra Nuotatori Canavesani e frequenta poi anche un corso di tuffi a Torino. Di Sofia si è parlato molto anche per un altro gesto in quanto Sofia Tarantino è diventata in modo piuttosto inusuale amica di una ragazza ucraina di 15 anni, Anzhelika.

Manuel Bortuzzo a La Volta Buona: “Se ho una fidanzata? Cerco sempre l’amore”/ “La ragazza ‘misteriosa’...”

Qualche tempo fa la piccola decise di inviare due giacche e nelle tasche di una inseri’ un biglietto e il suo numero di telefono. Qualche tempo dopo Anzhelika ha trovato il biglietto e le due hanno cominciato a sentirsi e parlare nonostante i due mondi diversi. Momenti toccanti con Anzhelika e la madre che lo scorso anno sono state anche ospiti di Sofia in Italia.

Negli ultimi mesi la dodicenne è stata anche convocata da Mattarella in quanto dopo questo grande gesto diventerà Alfiere della Repubblica. Sia Sofia che la madre sono rimaste particolarmente toccate da questa vicenda e nessuno si sarebbe immaginato una situazione del genere con una situazione che l’ha visto insolita protagonista.