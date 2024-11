Sonia Bruganelli, nuovi guai fisici a Ballando con le stelle 2024: cos’è successo

L’avventura di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024 si sta rivelando una vera e propria corsa ad ostacoli. Non solo il rendimento altalenante nel programma, con le critiche e gli scontri con la giuria e le basse posizioni in classifica ottenute al fianco del suo partner di danza Carlo Aloia, ma anche per un nuovo infortunio che ora rischia di compromettere seriamente le sue performance. La concorrente non è nuova a guai fisici, avendo già subito un incidente con tanto di costola fratturata e referto pubblicato sui social a inizio ottobre.

Sonia Bruganelli attacca Mariotto e Lucarelli: "Una nube nera a Ballando"/ "Voti incoerenti della giuria"

“Frattura dell’arco anteriore della decima costa di destra. Utile monitoraggio strumentale“, così recitava il referto della radiografa pubblicato dalla Bruganelli su Instagram un mese fa. Ora, però, la concorrente ha subito un nuovo infortunio e non nasconde la sua preoccupazione in vista del suo proseguo nel programma e della prossima puntata, in onda sabato 9 novembre 2024. Ma cos’è successo esattamente? A raccontarlo è stata lei stessa con alcune stories e con il video di una duretta pubblicata sul suo profilo Instagram.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ancora insieme?/ La verità dopo Ballando con le stelle 2024...

Infortunio Sonia Bruganelli: “Terza costola fratturata, non ci voleva…“

“La terza costola fratturata… non ci voleva a questo punto del programma“: con questo messaggio condiviso sulle Instagram stories, a corredo di un video che la ritrae in sala prove, Sonia Bruganelli annuncia il suo nuovo infortunio a Ballando con le stelle 2024. Ma non solo: la concorrente sul suo profilo ha anche pubblicato il video di una diretta con Carlo Aloia, dove ha approfondito la questione: “Purtroppo quello che io avevo pensato e la cosa che mi aveva spaventata durante una delle ultime prove si è rivelata la verità“.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2024/ Il rischio eliminazione aumenta…

Poi, con un’amara ironia, ha rivelato: “Abbiamo vinto un’altra frattura alla costola. Frattura composta, quindi non è una roba in cui bisogna intervenire, però è una frattura. Quindi si è andata ad aggiungere alla sesta e alla nona costa, ora abbiamo tre costole“. A seguire, in riferimento agli allenamenti con il suo insegnante, ha sottolineato: “Però voglio spezzare una lancia a favore del mio povero maestro: lui è sì forte, ma il mio corpo e il mio modo di coordinarmi quando lui fa le prese non è il modo più giusto. Quindi forse c’è qualche problema legato al fatto che il mio corpo non è abituato“. Aloia, al suo fianco, conferma e spiega: “Sì, perché sono movimenti che tu non fai usualmente, quindi è normale che ci sono alcuni corpi che reagiscono in un modo e altri che reagiscono in un altro“. Al momento la loro presenza nella prossima puntata di Ballando con le stelle 2024 non è a rischio e, in seguito all’infortunio, rivelano di aver dovuto modificare alcune parti della coreografia preparata in settimana.