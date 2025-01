Stefania Craxi, figlia di Bettino Craxi, è la primogenita del presidente, nata a Milano nel 1960 dal presidente del consiglio e segretario del PSI: è la sorella di Bobo, nato quattro anni dopo di lei. Come il papà ha intrapreso una carriera nel mondo della politica: dopo aver intrapreso infatti un percorso nel mondo della tv, con una collaborazione con Canale 5, ha deciso di dedicarsi poi alla politica, dando vita anche alla Fondazione Craxi.

Nel 2006, dopo aver deciso di abbandonare la sua carriera televisiva per dare spazio a quella politica, sulla scia del papà Bettino, è stata eletta alla Camera nelle liste di Forza Italia. Hanno seguito varie altre esperienze come quella come sottosegretario di Stato agli Affari Esteri con il Governo Berlusconi e più avanti come presidente della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica.

Chi è Stefania Craxi: il rapporto con il papà Bettino

Stefania Craxi ha parlato in più occasioni del rapporto con il padre, ex presidente del consiglio nonché leader del PSI. Si è trattato di una figura iconica nella storia dell’Italia e nel mondo della politica: un uomo che ha cambiato le sorti del nostro Paese nel bene e nel male e che è finito nei libri di storia. Per quanto riguarda il rapporto con i suoi figli Stefania Craxi e Bobo, suo fratello minore. Come spiegato dalla politica, che ha legato il suo nome a Forza Italia, con il papà c’era un rapporto contraddistinto dal pudore: nessuna manifestazione accesa e aperta del sentimento che li legava, come sottolineato proprio da Stefania.

Se da bambina Stefania Craxi non si rendeva conto del ruolo che suo padre aveva per il Paese, quando è cresciuta ha compreso la grandezza di quella figura che le aveva dato la vita. “Mi sono resa conto di essere stata una testimone, indiretta e involontaria, di pezzi della storia repubblicana” ha dichiarato la figlia di Bettino Craxi, che sul papà ha scritto più di un libro.