Stefano Romanazzi, chi è il marito di Gabriella Farinon: stroncato da un tumore

La vita della celebre ex signorina Buonasera Gabriella Farinon è stata segnata dalla storia con Stefano Romanazzi, un matrimonio durato dieci anni e interrotto purtroppo dal drammatico corso della vita che ha portato via l’imprenditore in maniera troppo rapida. Stefano Romanazzi aveva 70 anni al momento della morte, ricorda La Repubblica, dopo una vita trascorsa come cavaliere del lavoro, con l’imprenditore molto attivo anche nel settore edile.

Il matrimonio venne celebrato all’Argentario e Gabriella Farinon ha sempre speso parole molto importanti nei confronti del marito, e proprio per lui ha deciso di lasciare alle spalle la sua vita per iniziarne una nuova: “E’ stata una scelta, ho fatto bene, sono andata a Bari, città molto accogliente e molto bella, non mi mancava il mio lavoro, iniziai a raccogliere fondi per fondare un centro oncologico su richiesta di Veronesi”.

Gabriella Farinon e l’amore per Stefano Romanazzi: “Una persona eccezionale”

La storia tra Gabriella Farinon e Stefano Romanazzi è durata un decennio, fino a quando la vita non ha deciso diversamente per la coppia, presentando un drammatico epilogo, ma nel cuore dell’ex Signorina Buonasera sono rimasti limpidi i ricordi di una vita felice trascorsa al fianco dell’imprenditore, definito in più occasione come “l’amore della mia vita e una persona eccezionale”.

E nonostante una vita ricca di viaggi ed emozioni, Gabriella Farinon ha ancora dei sogni da rincorrere per il futuro: “Mi piacerebbe viaggiare in Sud America, mi affascina tutto quello che non ho visto, forse anche il Perù” ha confidato in una delle sue ultime interviste e vedremo se riuscirà a realizzare queste altre tappe che si è prefissata per quanto riguarda gli anni a venire. Quello che è certo è che nel suo cuore Stefano Romanazzi occuperà sempre un posto di primaria importanza e non potrebbe essere altrimenti.

