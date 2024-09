Stefano Tacconi, chi sono i figli: “E’ la nostra priorità”

Stefano Tacconi sarà ospite oggi domenica 22 settembre 2024 di Domenica In, il programma condotto su Rai1 da Mara Venier, l’ex portiere tornerà a parlare della malattia che lo ha colpito negli ultimi anni e sicuramente si soffermerà anche sulla famiglia e i figli Andrea, Alberto, Virginia e Vittoria, che hanno vissuto tempi complicati durante la malattia del padre. In una toccante lettera i figli di Stefano Tacconi hanno speso parole speciali per il padre a Verissimo: “Papà, sei la nostra priorità, il nostro orgoglio più grande e il nostro pilastro e punto fermo; non importa quanto sia lunga ancora la salita, saremo sempre al tuo fianco. I nostri primi passi sono stati un orgoglio per te, adesso i tuoi traguardi sono gioia per noi”.

Un rapporto bellissimo unisce i figli di Stefano Tacconi all’ex calciatore, che ha avuto la fortuna di accompagnare i due ragazzi nel mondo dello sport, anche se con esperienze che non hanno poi ricalcato la carriera del padre. Su uno dei figli Stefano Tacconi, Alberto, ha detto: “Ha un carattere strano, voglio dargli consigli ma si vergogna che vado al campo… Sono ingestibili i figli e io voglio dargli libertà come ha fatto mio padre con me”.

Stefano Tacconi figli, la rivelazione: “Il calcio è stato la sua fortuna”

Dall’amore con la moglie Lucia Speranza, ormai trentennale, Stefano Tacconi ha avuto la gioia di mettere al mondo i quattro figli Alberto, Andrea, Virginia e Vittorio, che non hanno mai mollato il fianco del padre nel periodo del coma dopo l’aneurisma che lo ha colpito:

“I dottori ci dicono che la sua fortuna è aver sempre giocato a calcio, il suo fisico è diverso da quello degli altri pazienti” hanno detto i figli di Stefano Tacconi dicendola lunga sulla forza di volontà del padre.

