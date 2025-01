Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi al televoto flash: chi uscirà al Grande Fratello?

Quali saranno i provvedimenti disciplinari che il Grande Fratello deciderà di applicare a Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi? Una domanda che troverà risposta nel corso della diretta dell’8 gennaio 2025, ma sulla quale ci sono già delle ipotesi ben precise. Stando, infatti, a quanto sta trapelando in queste ore, pare che le tre gieffine potrebbero evitare la squalifica diretta, andando invece incontro ad un televoto flash.

Potrebbe essere insomma il pubblico del Grande Fratello a decretare il destino di Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi: avranno un’ultima possibilità di rimanere nella Casa oppure dovranno fare le valigie e lasciare il programma dopo il gesti e le parole di cui si sono rese protagoniste? E, soprattutto, chi tra le tre rischia davvero di uscire e chi, invece, ha qualche chance di salvarsi?

Non è difficile fare un pronostico dell’esito del televoto flash che, tuttavia, potrebbe anche essere un televoto classico. Stando a quanto rivela Fanpage, Signorini potrebbe mettere Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi alla mercè del pubblico in un televoto di una settimana, che andrebbe dunque a chiudersi il 13 gennaio. Tornando alle ipotesi, a rischiare l’eliminazione è soprattutto Ilaria Galassi. L’ex di Non è la Rai non è riuscita a conquistare le simpatie del pubblico, finendo spesso al centro di discussioni e critiche. Una posizione che si è aggravata dopo la lite con Helena Prestes che è, invece, tra le concorrenti di più amate dal pubblico. Ecco perché è possibile che a rimanere nella Casa sarà proprio la brasiliana, salvata dal pubblico. In bilico, invece, è la posizione di Jessica Morlacchi, che nelle ultime settimane ha iniziato a perdere consensi. Anche la sua permanenza è, infatti, fortemente a rischio.