Temptation Island 2024, Maria De Filippi sul ‘set’: il motivo/ E spunta un ‘indizio’ sul Grande Fratello 2024

Siamo in trepidante attesa di scoprire quali saranno le nuove coppie protagoniste e le dinamiche che riguarderanno l’esordio di Temptation Island 2024 e, tra un’anticipazione e l’altra, ‘spunta’ la presenza di Maria De Filippi. Come racconta BlogTivvu, la regina dei palinsesti Mediaset si è recata proprio a Santa Margherita di Pula che da sempre offre le proprie bellezze naturali alla realizzazione del reality. Ebbene, per quale motivo Maria De Filippi era presente sulle coste sarde poco prima della prima puntata di Temptation Island?

A raccontare del motivo che giustifica la presenza di Maria De Filippi sul set di Temptation Island 2024 è il settimanale Chi. Pare infatti che la conduttrice con il regista Andrea Vicario abbia voluto visionare ciò che per l’appunto gusteremo questa sera con la prima puntata del reality. La regina della tv si è anche concessa attimi di svago tra giochi in spiaggia e meritato relax, ma le vacanze vere e proprie sembrano ancora un miraggio dati i prossimi impegni che riguarderanno Temptation Island 2024 anche se le registrazioni sono già ultimate.

Come riporta BlogTivvu, il settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – ha lanciato anche una particolare suggestione che da Temptation Island 2024 rimanda direttamente a quella che sarà la forma del Grande Fratello 2024 il prossimo autunno. E’ vero che siamo solo ai primi bagliori dell’estate, ma è altrettanto vero che il mese di settembre non è poi così lontano. E, a quanto pare, il magazine avrebbe rivelato come uno o più protagonisti del reality a tema sentimentale sarebbe/ sarebbero candidati come possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024. Di chi si tratta? Lo scopriremo di certo strada facendo.











